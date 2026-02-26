Viral
Adeu al projecte del Dream Team del Barça a Tarragona després de més de 20 anys abandonat
Diversos futbolistes van promoure una piscifactoria que està sent enderrocada per retornar la naturalesa a l’entorn
A Tarragona, l’antiga piscifactoria impulsada per diversos futbolistes del Dream Team del Barça comença a desaparèixer per renaturalitzar l’entorn del Delta de l’Ebre. Després de més de 20 anys d’abandó, les instal·lacions de formigó que van modificar profundament el paisatge deixen pas a un projecte ambiental que retornarà a la zona la seva funcionalitat com a ecosistema de maresmes.
El Departament de Territori, a través d’infraestructures.cat, lidera l’actuació amb un pressupost de 843.721,13 euros i un termini d’execució de sis mesos, finançat amb fons Next Generation. El projecte inclou la compra d’un arrossar adjacent que s’incorporarà a l’àrea restaurada, sumant un total de 15 hectàrees destinades a recuperar els antics aiguamolls i facilitar la implantació de vegetació autòctona.
Les retroexcavadores i camions ja han retirat piscines, laboratoris i vials, i ara treballen en el perfilat del terreny seguint criteris geomorfològics i ecològics. S’habiliten basses per contenir aigua dolça, es recupera la capa edàfica i es creen condicions per protegir espècies locals davant invasores com la gambúsia.
El director del parc natural del Delta de l’Ebre, Francesc Vidal, explica que l’objectiu final és aconseguir un ecosistema funcional i autosuficient, que recuperi la biodiversitat original i faciliti la presència d’espècies en perill d’extinció com el fartet. Les comunitats vegetals previstes inclouen salicòrnies i suaedes en primera línia de costa, i Arthrocnemum macrostachyum, Halimione portulacoides i Limonium spp, en cotes superiors.
Baix Camp
Una icònica marca escull un poble de Tarragona per a una acció publicitària amb influencers
Daniel Cabezas Ramírez
Encara que l’espai no s’obrirà al públic general, es mantindrà l’accés dels socis del Club Esportiu de Pesca Imposita, que podran continuar utilitzant embarcacions i aparcament a la zona. El projecte s’ha dut a terme gràcies a l’acord amb l’Ajuntament d’Amposta, titular dels terrenys, que va adquirir les instal·lacions fa més de quinze anys després del seu abandó.
Per a la primera tinenta d’alcalde, Núria Marco, l’actuació és un exemple de col·laboració entre administracions i ciutadania, combinant restauració ambiental i respecte als usos històrics de l’espai. Després de dècades d’abandó, el que un dia van ser piscines i laboratoris del Dream Team es transforma ara en un nou ecosistema natural que tornarà la vida al Delta de l’Ebre.