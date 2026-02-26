Urbanisme
Així serà el nou camí de ronda de Tarragona: s’allunyarà del litoral i tindrà 4,4 metres d’ample
El camí consistirà en un recorregut que vorejarà diverses platges i oferirà vistes espectaculars del litoral
El nou camí de ronda entre les platges de l’Arrabassada i la Savinosa ja té via de desbloqueig. Estat, Ajuntament de Tarragona i Diputació han acordat modificar el traçat previst per allunyar-lo del litoral en els punts més sensibles i minimitzar així l’impacte sobre la flora protegida i els elements geològics de l’entorn.
El principal canvi afectarà el tram inicial, on se salvarà una duna consolidada, i el tram final, el més pròxim a la platja de la Savinosa, que es desplaçarà cap a l’interior. L’objectiu és reduir al màxim qualsevol afectació sobre el roquissar i el terreny natural, mantenint l’equilibri entre ús públic i preservació ambiental.
El Servei Provincial de Costes del Ministeri per a la Transició Ecològica considera que l’única modificació jurídicament viable és la vinculada a la nova disponibilitat de terrenys, per la qual cosa la resta de determinacions del projecte aprovat es mantindran sense canvis.
Quant a l’amplada del camí, s’ajustarà als mínims exigits per la normativa, situant-se entorn dels 4,4 metres. Aquesta dimensió permetrà, per exemple, el pas de vehicles d’emergència en condicions de seguretat, garantint alhora l’ús compartit per vianants i ciclistes.
Baix Camp
Una icònica marca escull un poble de Tarragona per a una acció publicitària amb influencers
Daniel Cabezas Ramírez
La subdelegada del Govern a Tarragona, Elisabet Romero, va celebrar el consens assolit entre les tres administracions i va subratllar que l’acord permet defensar els valors ambientals sense renunciar a un projecte considerat estratègic per a la ciutat. En la mateixa línia, la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, va destacar que es tracta de la primera intervenció que es farà a la finca de la Savinosa en mig segle.
Per la seva part, l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va assenyalar que el nou camí de ronda és una actuació molt esperada per la ciutadania, ja que permetrà millorar la connexió entre espais naturals i posar-los en valor. Amb aquest acord, el projecte fa un pas endavant després d’anys de debat i ajustaments tècnics.