Viral
Una icònica marca escull un poble de Tarragona per a una acció publicitària amb influencers
Carla Flila, Leto, Carliyo el Nervio, Fabiana Sevillano o Pablo Vera graven contingut per a la campanya
ColaCao ha seleccionat el municipi de Prades per dur a terme la seva nova campanya publicitària amb influencers. Durant diversos dies, alguns dels creadors de contingut més coneguts d’Espanya participen en el projecte, gravant vídeos i compartint la seva experiència amb milers de seguidors a les xarxes socials.
Els influencers s’allotgen als Xalets de Prades, un complex rural situat en plena naturalesa del Parc Natural de les Muntanyes de Prades. Encara que l’allotjament és famós per les seves cabanyes als arbres, en aquesta ocasió els creadors s’han instal·lat en altres cases igualment acollidores, que ofereixen vistes espectaculars i totes les comoditats necessàries per a gaudir de l’experiència.
Camp de Tarragona
Els 16 restaurants de Tarragona recomanats per la Guia Michelin 2026
Daniel Cabezas Ramírez
Durant la primera jornada, els influencers han participat en activitats de paintball a Prades Aventura, un espai d'oci sostenible que combina adrenalina i naturalesa. Equipats amb la protecció corresponent, han participat en missions temàtiques en un escenari inspirat en l’oest americà, mentre gravaven contingut per a les seves xarxes socials i compartien la seva experiència amb els seus seguidors.
Entre els influencers es troben Carla Flila, Leto, Carliyo el Nervio, Fabiana Sevillano, Manu Rivas, Andrea Mengual, Juan Pérez, Pablo Vera, Natalia Palacios o Lucía de la Puerta. La seva presència permet a ColaCao generar una publicitat massiva, posicionant la campanya en plataformes com Instagram, TikTok i YouTube.