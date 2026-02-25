SOCIETAT
Què és el Parc Subaquàtic del Port de Tarragona?
L'espai compta amb 10,8 hectàrees d'àrea protegida destinada a la pràctica exclusiva del submarinisme
El Parc Subaquàtic del Port de Tarragona és un espai per a la pràctica exclusiva del submarinisme, on està prohibit qualsevol mena de navegació. Aquest va agafar forma l’any 1995 després d’un intens procés d’estudi i col·laboració entre l’Autoritat Portuària de Tarragona i la Societat d’Exploracions Submarines de Tarragona. Fruit d’aquest treball conjunt es va delimitar un espai lliure de pesca i obert a la comunitat esportiva i científica.
Actualment, l'espai és gestionat a través d'un concurs públic per la històrica Societat d’Exploracions Submarines (SES) de Tarragona, encarregada de coordinar les immersions i vetllar per la seguretat dels usuaris.
Més enllà del seu atractiu esportiu, el Parc Subaquàtic s'ha consolidat com un refugi excepcional per a la biodiversitat. Es va decidir enfonsar voluntàriament el mercant Dragonera l'any 1994. Aquesta embarcació ha estat una peça fonamental en la regeneració biològica d’una zona que ara compta amb més de 522 espècies d’éssers vius que van recolonitzant l’escullera i retornant-li una riquesa incomparable a la costa catalana, amb una massa biològica únicament superada per la reserva de les illes Medes.
El treball de regeneració es va incrementant amb l’enfonsament d’altres embarcacions i biòtops que generen una vida que augmenta el valor biològic i econòmic de la costa tarragonina.
Conscients de la importància d'aquest ecosistema, l'Autoritat Portuària va decidir l'any 2024 triplicar la superfície del parc, assolint les 10,8 hectàrees d'àrea protegida.
Rèplica en 3D
Ara s'ha presentat una rèplica digital en 3D del Parc Subaquàtic del Port de Tarragona, que s'emmarca dins de la prova pilot del projecte Thalassa Patrimoni Subaquàtic. El projecte ha documentat els elements més rellevants d'aquest espai submarí, situat a uns 24 metres de profunditat al costat de l'escullera. El Parc tarragoní és el primer en tot l’estat en disposar d’una rèplica digital.
Thalassa és una ambiciosa iniciativa nascuda amb l'objectiu de documentar i preservar digitalment els vaixells submergits més significatius del litoral català, compresos entre els 5 i els 105 metres de profunditat.