TARRAGONA
El Parc Subaquàtic del Port es converteix en el «primer i únic» digitalitzat en 3D en tot l'Estat
El projecte 'Thalassa' crea un mapa interactiu de l'espai que permetrà als bussejadors visualitzar la seva morfologia
El Parc Subaquàtic del Port de Tarragona s'ha convertit en el «primer i únic» de tot l'Estat que disposa d'una rèplica digital en 3D. L'equip del projecte Thalassa patrimoni subaquàtic ha documentat els elements més rellevants d'aquest espai submarí, situat a uns 24 metres de profunditat al costat de l'escullera. Entre ells hi ha sis derelictes, com la Dragonera, el Golf de Lleó i los Hermanos Aguado, dos elements artístics submergits (un pessebre i un Betlem) i tres grans àncores. També s'ha fet un mapeig detallat d'una zona de gran interès biològic coneguda com la Catedral. Tota aquesta informació s'ha integrat en un mapa divulgatiu que, amb l'ús de codis QR, permetrà als bussejadors visualitzar la morfologia dels punts d'immersió.
Des del port tarragoní indiquen que el mapa divulgatiu suposa un avenç fonamental per a la seguretat del busseig recreatiu, ja que permet conèixer prèviament les estructures i els accessos, reduint els riscos i minimitzant l'impacte accidental sobre la Dragonera. A més, democratitza el coneixement marí oferint una experiència immersiva a tota la ciutadania, fins i tot a aquelles persones que no poden bussejar.
Un espai pioner
Aquesta digitalització posa en valor un espai únic que va néixer l'any 1995, quan el Port de Tarragona va afitar una àrea exclusiva per a la pràctica del submarinisme on es va prohibir qualsevol mena de navegació. Actualment, l'espai és gestionat a través d'un concurs públic per la «històrica» Societat d'Exploracions Submarines (SES) de Tarragona, encarregada de coordinar les immersions i vetllar per la seguretat dels usuaris.
Més enllà del seu atractiu esportiu, el parc subaquàtic s'ha consolidat com un refugi excepcional per a la biodiversitat. A les restes de la Dragonera, enfonsada voluntàriament el 1994, ja s'hi han identificat més de 552 espècies d'éssers vius. Conscients de la importància d'aquest ecosistema, l'Autoritat Portuària va decidir triplicar la superfície del parc el 2024, assolint les 10,8 hectàrees d'àrea protegida.
Prova pilot
Pel que fa a la digitalització del parc, s'emmarca dins de la prova pilot del projecte Thalassa Patrimoni Subaquàtic. Es tracta d'una iniciativa que neix per documentar i preservar digitalment els vaixells submergits més significatius del litoral català, compresos entre els 5 i els 105 metres de profunditat. Ara mateix, treballen per digitalitzar el cementiri de vaixells de l'Ametlla de Mar i les aigües de Palamós, on ja s'ha aconseguit recrear el model 3D del Boreas, un dels derelictes més «emblemàtics» de la Costa Brava.