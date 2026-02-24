Seguretat
La Guàrdia Urbana de Tarragona duplica la despesa per llogar cavalls i reforçar la unitat muntada
La unitat muntada s’activarà en grans esdeveniments, patrullatges especials i zones de difícil accés
La Guàrdia Urbana de Tarragona ha augmentat aquest 2026 fins els 13.310 euros (IVA inclòs) el pressupost destinat al lloguer de cavalls per a la seva unitat muntada. Fins ara, el contracte anual no superava els 7.500 euros, per la qual cosa no era necessari licitar-lo públicament. La decisió busca millorar les condicions del servei i garantir la disponibilitat total dels animals.
L’increment permetrà reforçar patrullatges i dispositius especials, a més de cobrir esdeveniments i actuacions en zones de difícil accés. Segons fonts municipals, l’augment respon també a la pujada generalitzada dels costos del sector i assegura que els cavalls puguin estar disponibles en qualsevol moment.
El contracte, que inclou el lloguer de dos cavalls i el seu transport fins a finals d’any, s’ha adjudicat a l’empresa Tarracorest Serveis de Restauració SL, amb seu a Altafulla, encara que els animals romanen al terme municipal de Tarragona. L’Ajuntament va optar pel lloguer perquè ni el consistori ni la Guàrdia Urbana disposen d’instal·lacions adequades ni de remolcs per traslladar els cavalls.
Aquest servei es va contractar per primera vegada el 2022 per cobrir esdeveniments puntuals com la campanya de Nadal. El 2023 es va repetir el model puntual, mentre que el 2024 i el 2025 el contracte es va ampliar durant més mesos, mantenint-se com a contracte menor en no superar el límit de 7.500 euros.
La unitat muntada s’activa principalment en grans esdeveniments i dispositius especials de la ciutat, com la campanya de Nadal, la temporada de platges, Sant Jordi, Santa Tecla, Sant Magí, Sant Joan, Dilluns de Pasqua i la festivitat de la Guàrdia Urbana. També s’utilitza durant patrullatges a zones de difícil accés, com el Bosc de la Marquesa o l’entorn del Pont del Diable, i en actes tradicionals com els Tres Tombs.
La unitat està integrada per un caporal i quatre agents que formen part d’altres unitats del cos. Els responsables coordinen la disponibilitat dels agents i cavalls segons les necessitats. Per formar part de la unitat, els agents han d’acreditar coneixements i formació específica en equitació, superar proves de selecció i entrenar durant tot l’any amb els animals per estar preparats davant de qualsevol situació de servei.