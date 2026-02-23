Urbanisme
La gran transformació de l’entorn del Port de Tarragona, a la recta final: 11.500 m² de zones verdes
El projecte, que estarà finalitzat a l’estiu, transformarà 30.000 m² i reduirà un 65% l’espai dedicat als vehicles
Les obres del Parc del Port de Tarragona han entrat a la seva fase final i es preveu que estiguin completades abans de l’inici de l’estiu. El projecte transformarà 30.000 m² de l’entorn portuari, reduint l’espai destinat a vehicles i augmentant les zones verdes i àrees per als vianants.
Actualment, els treballs avancen a la plaça APT, el passeig del Rellotge i la zona de bosc ubicada entre la seu de l’Autoritat Portuària i el passeig del Miracle. Al passeig del Miracle ja s’han completat la pavimentació i la plantació d’arbres, mentre que a la plaça APT s’ultimen els detalls per connectar l’espai de manera accessible amb el Moll de Costa.
A la zona de bosc, els operaris preparen el terreny per a la plantació d’espècies autòctones mediterrànies i la creació de dos senders que permetran passejar per l’interior de l’espai verd. A més, s’instal·larà una zona de jocs infantils i mobiliari urbà, pensats per a un ús intergeneracional.
El projecte forma part d’una transformació urbana més àmplia orientada a la sostenibilitat. Les dues primeres fases van reorganitzar el trànsit a la zona portuària, reduint l’espai per a vehicles i millorant la mobilitat de vianants i ciclistes, amb un nou carril bici interior connectat al del KM0.
En total, el Parc del Port comptarà amb 200 arbres i més de 14.500 plantes i arbustos. Les zones verdes augmentaran un 65%, mentre que l’espai destinat a vianants i ciclistes creix un 44%. La vegetació seleccionada contribuirà a reduir l’efecte illa de calor i oferirà ombra i refugi climàtic als visitants.
El parc es concep com un espai obert i accessible, que permetrà als ciutadans gaudir de passejos, activitats a l’aire lliure i zones de descans, mentre s’integra amb el passeig marítim del Miracle i el Moll de Costa.