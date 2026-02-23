Viral
Dues ciutats de Tarragona, entre les 5 de Catalunya amb més sense sostre
Les dades del Síndic de Greuges revelen 429 assentaments amb més de 2.500 persones sense sostre a tot Catalunya
Tarragona i Reus són les dues ciutats de la província que figuren entre les cinc amb més persones sense llar a Catalunya, segons les dades recopilades pel Síndic de Greuges de Catalunya. En concret, Reus registra 319 persones sense sostre i Tarragona 259, unes xifres que les situen només per darrere de Barcelona, Badalona i Sabadell.
La ciutat amb més nombre de persones sense llar és Barcelona, amb 2.117, seguida de Badalona (629) i Sabadell (428). Les dades formen part d’una nova pàgina web impulsada pel Síndic que ofereix informació territorialitzada sobre el sensellarisme.
L’eina es basa en qüestionaris enviats a municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona i a ciutats de més de 20.000 habitants del conjunt de Catalunya. De les 84 poblacions consultades, en van respondre 81.
El visor permet consultar informació detallada per municipis, incloent el nombre de persones sense llar, seguiment per part dels serveis socials, dades sociodemogràfiques, pressupost destinat i places disponibles. A més, comptabilitza 429 assentaments a tot Catalunya, on viuen 2.502 persones, concentrant-se els més nombrosos a Barcelona i Badalona.
Quant al perfil de les persones que viuen al carrer, la franja d’edat més habitual és la d’entre 41 i 50 anys, seguida de la de 31 a 40 anys. El 86% són homes i el 50% són ciutadans de fora de la Unió Europea, segons la informació facilitada pels municipis.
Des del Síndic subratllen que la creació d’aquesta plataforma respon al compromís adquirit a la primera reunió de la Taula Institucional per a l’Abordatge del Sensellarisme, on representants del Govern, ajuntaments i entitats socials van coincidir en la necessitat d’un acord de país per afrontar el fenomen de manera estructural i coordinada.