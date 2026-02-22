Policial
Quin és el poble de Tarragona on més creixen els delictes?
En aquest municipi de l'Alt Camp s’han duplicat els robatoris en els domicilis i els delictes per tràfic de drogues
Valls s’ha convertit en el municipi de Tarragona amb l’augment de delictes més gran durant el 2025. Segons les dades del Ministeri de l’Interior, els crims en aquesta localitat van pujar fins un 11,9%, amb els robatoris en cases que es dupliquen, els furts augmentant un 5,7% i les sostraccions de vehicles creixent un 55%.
Els delictes contra la llibertat sexual també registren un augment, passant de 13 a 20 casos, i els relacionats amb el tràfic de drogues es dupliquen, arribant als 39 casos davant els 18 de l’any anterior. A Tortosa, l’increment és més moderat, amb un 2,5% més de delictes convencionals, però continua sent significatiu.
La resta de la demarcació presenta una tendència a la baixa en els delictes convencionals. Reus va registrar un descens del 9,7%, Salou del 19,8% i Vila-seca de l’11,7%. A nivell global, la demarcació va comptabilitzar 38.297 crims convencionals, incloent homicidis, robatoris, furts i tràfic de drogues, fet que suposa un 5,1% menys que el 2024.
Els homicidis consumats van passar de 15 a 6 i les temptatives van descendir un 17,4%, mentre que els delictes contra la llibertat sexual van pujar un 12,5%, un dels pocs increments dins de l’estadística general. Sumant els delictes convencionals amb la cibercriminalitat, la província va registrar 45.255 infraccions, un 6,1% menys que l’any anterior.
D’altra banda, els furts van baixar un 6,4%, fins 9.965 casos, i la cibercriminalitat va caure un 11,4%, mentre que els delictes relacionats amb el tràfic de drogues van augmentar un 7,1%, fins els 540 casos.