El tarragoní que portarà el flamenc als Estats Units: debutarà a Nova York
Més de 180 artistes participaran en 40 funcions en diferents escenaris de Nova York, Miami, Chicago i Boston
El tarragoní Yoel Vargas debutarà a Nova York formant part del 25 aniversari del Flamenco Festival, un esdeveniment que reunirà més de 180 artistes i oferirà 40 funcions en diferents escenaris de Nova York, Miami, Tampa, Chicago i Boston. Vargas participarà amb la peça Landscape, un homenatge a Carmen Amaya, que es representarà al NYU Espai de Cultures.
Aquest espectacle, titulat Landscape + Silencios i preparat per Estévez/Paños y Compañía, combina ball i percussió, explorant la força del zapateado de Carmen Amaya juntament amb composicions de John Cage. A Silencios, l’obra enfronta directament estils i universos artístics, creant un diàleg entre passat i present que reflecteix la intensitat de la dansa com a conversa íntima.
El festival celebra el vincle històric entre la ciutat de Nova York i el flamenc espanyol, evocant figures llegendàries com La Argentinita, Sabicas, Vicente Escudero, Mario Escudero i Paco de Lucía. Aquesta edició especial busca reforçar la projecció internacional de l’art flamenc i la seva influència a la Gran Poma.
A més de Vargas, participaran artistes de renom com Sara Baras, Eva Yerbabuena, Manuel Liñán, Olga Pericet, Andrés Marín, Rocío Márquez, Dani de Morón, Gerardo Núñez i Antonio Rey, consolidant el festival com un dels esdeveniments culturals més importants dels Estats Units dedicats al flamenc.
S’espera que l’audiència total arribi a les 29.000 persones, amb funcions repartides entre 20 espais de prestigi, incloent el New York City Center, Jazz at Lincoln Center, Joe’s Pub, Roulette, Baryshnikov Arts, el museu Guggenheim, el Museu d’Art Metropolità i la Biblioteca Nacional.