La carretera més perillosa d’Espanya es troba a Tarragona: circulen més de 2.000 vehicles al dia
La segona carretera més perillosa d’Espanya també travessa Tarragona, segons un estudi del RACC
Un tram de l'N-340 al seu pas per Mont-roig del Camp (Baix Camp) és actualment el més perillós de tota la xarxa estatal de carreteres. Així ho conclou l’últim estudi presentat pel RACC, que situa a la demarcació de Tarragona l’índex de risc més elevat del país segons la metodologia iRAP. En concret, es tracta de gairebé sis quilòmetres de via convencional amb un índex de risc de 200,9, molt per sobre del segon tram amb més perillositat a Espanya.
L’estudi analitza la Xarxa de Carreteres de l’Estat (RCE) en el trienni 2022-2024 i mesura la probabilitat que un conductor tingui un accident greu o mortal en funció del trànsit registrat. En el cas del tram tarragoní, la intensitat mitjana diària és de 2.319 vehicles i en aquell període es van comptabilitzar tres accidents amb víctimes mortals o ferits greus, el que dispara el seu índex de sinistralitat.
La demarcació també apareix destacada per una altra dada rellevant: l'N-420, que connecta Tarragona amb Còrdova, és la segona carretera de l’Estat amb més quilòmetres catalogats com de risc “elevat” o “molt elevat”, acumulant 149 quilòmetres perillosos. En conjunt, Catalunya registra 201 quilòmetres de la xarxa estatal amb risc alt o molt alt, lleugerament per sota de la mitjana espanyola.
A nivell estatal, l’informe assenyala que l’11,8% dels quilòmetres de la xarxa estatal presenten risc elevat o molt elevat, fet que equival a 3.122 quilòmetres. Encara que l’índex global s’ha reduït notablement des de 2010 tant en via d’alta capacitat com en carreteres convencionals, per primera vegada en 15 anys augmenta el risc en autopistes i autovies respecte al trienni anterior.
L’estudi també evidència que les carreteres convencionals —de calçada única i un carril per sentit— concentren els trams més perillosos del país. De fet, els deu segments amb més risc pertanyen a aquest tipus de vies. En total, es van analitzar 26.470 quilòmetres de la xarxa estatal i 3.873 accidents amb víctimes mortals o ferits greus durant el període 2022-2024.
Quant al context territorial, Aragó és la comunitat amb més proporció de trams perillosos, mentre que Castella i Lleó acumula més quilòmetres amb risc elevat. Catalunya se situa lleugerament per sota de la mitjana estatal en percentatge, encara que la demarcació de Girona supera el 18% de trams perillosos. Les dades reflecteixen, a més, que la sinistralitat greu ha superat ja els nivells prepandèmia, fet que complica l’objectiu de reduir la meitat les víctimes mortals abans de 2030.