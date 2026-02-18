Laboral
El poble de Tarragona que busca personal de neteja per als edificis municipals
Les sol·licituds es poden presentar fins el 10 de març, de manera presencial o telemàtica
L’Ajuntament del Morell ha obert una nova convocatòria per cobrir places de personal de neteja als edificis municipals. Es constituirà una borsa de treball temporal destinada a atendre les necessitats del consistori, segons ha informat el propi Ajuntament.
Les persones interessades podran presentar les seves sol·licituds fins el 10 de març, tant de manera telemàtica, amb certificat digital, com de forma presencial al registre general de l’Ajuntament. Les bases i detalls complets del procés estan disponibles a la pàgina de processos selectius del consistori.
Entre els requisits, no s’exigeix cap titulació acadèmica específica, encara que sí que és obligatori presentar el certificat d’antecedents penals i el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, entre altres documents. La selecció es realitzarà mitjançant concurs-oposició, amb proves teòriques i pràctiques.
La taxa d’examen és de 20 euros, encara que queden exempts els sol·licitants en situació d’atur o amb discapacitat. Les funcions del lloc de treball inclouen el manteniment de la neteja i higiene de les instal·lacions municipals i altres tasques relacionades amb la correcta conservació dels espais.