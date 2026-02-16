Comerç
La multinacional que obrirà una botiga al centre de Tarragona: cuines, banys i zones d’estar
L’espai comptarà amb dues plantes i mostrarà cuines, banys i zones d'estar al seu nou showroom
Tarragona sumarà pròximament un nou establiment comercial al centre de la ciutat. La firma especialitzada en ceràmica, banys i equipament per a la llar Porcelanosa obrirà el seu primer showroom a la ciutat, ubicat al número 65 de la Rambla Nova.
L’obertura està prevista per al segon semestre de 2026 i forma part del pla d’expansió de la companyia a Catalunya. El nou espai comptarà amb dues plantes on es recrearan diferents ambients de cuina, bany i zones d’estar, amb l’objectiu de mostrar les possibilitats de les seves col·leccions en contextos reals.
A més, l’establiment incorporarà una àmplia ceramoteca on els clients podran consultar i comparar materials, acabats i les últimes novetats del grup. El format seguirà la línia dels showrooms que la marca ja té en altres capitals catalanes.
Des de la direcció destaquen que l’elecció de Tarragona respon al potencial del mercat local i a la consolidació de projectes a la província. La ubicació, en una zona estratègica i de gran visibilitat, permetrà reforçar l’atenció personalitzada tant a particulars com a professionals del sector.
L’arribada a la ciutat es produeix després d’un exercici de creixement per a Porcelanosa Catalunya, que va tancar el 2025 amb una facturació de 32 milions d’euros, un 20% més que l’any anterior. La delegació s’ha consolidat com una de les més rellevants del grup a la Península.
Amb aquesta obertura, la companyia ampliarà la seva xarxa de punts de venda propis a Catalunya, on ja opera a Barcelona, L’Hospitalet i Girona. Tarragona s’incorporarà així al mapa comercial de la firma en una etapa marcada per l’expansió i el reforç de la seva presència en entorns urbans estratègics.