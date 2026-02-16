Turisme
La ciutat europea on podràs volar des de Reus amb Vueling aquest 2026
L’aerolínia 'low cost’ oferirà aquesta ruta des de març fins octubre i durant tres dies a la setmana
Vueling oferirà vols directes des de l’aeroport de Reus fins la ciutat de París tres dies a la setmana: dimecres, divendres i diumenge. La ruta començarà el 29 de març i es prolongarà fins el 23 d’octubre, cobrint gran part de la temporada estival durant aproximadament set mesos.
Per la seva part, Ryanair reprendrà la seva programació des de Reus el 3 de març amb la ruta a Dublín i, poc després, també tornaran a estar disponibles els vols cap a Shannon, Brussel·les-Charleroi i Londres-Stansted. Les rutes operaran de març a novembre, oferint als viatgers múltiples opcions internacionals durant bona part de l’any.
A més d’aquestes destinacions, Ryanair connecta Reus amb diverses ciutats del Regne Unit, entre elles Manchester, Birmingham i Liverpool, així com amb els aeroports d’East Midlands i Leeds-Bradford. Fora del Regne Unit, l’aerolínia ofereix vols a Eindhoven (Països Baixos), Düsseldorf-Weeze (Alemanya) i Cork (Irlanda).
Jet2, per la seva part, mantindrà el seu servei des de Reus amb més de 200.000 seients cap a diferents ciutats britàniques, incloent Anglaterra, Escòcia i Irlanda del Nord. La companyia ha afegit la ruta a Londres-Gatwick, amb tres vols setmanals durant la temporada alta, a més de connexions a Manchester, Edimburg, Belfast, Birmingham, Bristol, Glasgow, Newcastle i Liverpool, sumant tretze destinacions en total.
Així mateix, Jet2 també connecta Reus amb els aeroports de Leeds-Bradford i East Midlands. Encara que estava previst incorporar un vol cap a Bournemouth, la manca d’aeronaus Airbus A321neo ha retardat l’inici d’aquesta ruta, que la companyia espera posar en marxa més endavant.