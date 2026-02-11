GASTRONOMIA
Ni coques dolces ni bunyols: el dolç típic a Tarragona els dies de Carnaval
Un clàssic del Dijous Gras que es pot tastar el divendres per 1,50 € al Carrer Canyelles
Per Carnaval, més enllà de les rues i les disfresses, també hi ha espai per a la tradició gastronòmica. A Tarragona, aquests dies tenen un sabor ben concret, estretament lligat al Dijous Gras i a l’inici del període festiu que precedeix la Quaresma: la coca de llardons.
Durant dècades, aquest dolç només es trobava a les fleques els dies previs al Dimecres de Cendra, en plena època d’excessos gastronòmics abans del temps de dejuni. Amb el pas dels anys, però, la seva presència s’ha estès a altres moments del calendari festiu, com Sant Joan o Sant Pere, tot i que continua mantenint una vinculació especial amb el Carnaval.
La coca de llardons s’elabora amb ous, sucre, farina, llardons i pinyons, i sovint s’acompanya de vi dolç, moscatell, malvasia o cava. La seva textura i el gust intens la converteixen en una de les propostes més representatives d’aquests dies.
Qui la vulgui tastar aquests dies de Carnaval la pot trobar el divendres al Carrer Canyelles (a la parada de la Colla La Bota), a un preu d’1,50 euros la ració, fins a exhaurir existències.
Elaboració tradicional
Per preparar-la calen 4 ous, 100 grams de sucre, 200 grams de llardons, mig quilo de farina, 100 grams de pinyons, 100 grams de llevat premsat, 20 dl d’oli, una copa d’anís dolç i aigua.
Primer es barregen tres ous amb l’oli, el sucre i el llevat desfet amb una mica d’aigua tèbia. A continuació, s’hi afegeix la farina a poc a poc fins a obtenir una pasta homogènia. Després s’incorporen els llardons esmicolats i l’anís.
La massa s’estén sobre una plata untada amb oli, es pinta amb ou batut i s’hi escampen els pinyons i la resta del sucre per sobre. Un cop deixada reposar perquè fermenti i augmenti de volum, es cou al forn a uns 180 graus durant aproximadament 25 minuts. Un procés senzill que manté viva una de les tradicions més arrelades del Carnaval tarragoní.