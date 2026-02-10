Laboral
El poble de Tarragona obligat a baixar el nivell de català en una oferta de feina per la pressió d’una plataforma
El consistori va modificar el nivell requerit a bàsic (A2) per evitar un procés judicial prolongat
L’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys ha decidit rebaixar el nivell de català exigit en una de les seves ofertes d’ocupació municipal després de rebre un recurs contenciós-administratiu. La convocatòria, destinada a la contractació de dos peons de la brigada municipal, inicialment requeria un nivell intermedi (B2), però va ser retirada després de la queixa legal presentada per un dels aspirants.
La plataforma Convivència Cívica Catalana va presentar un recurs que va ser admès pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona, exercint pressió sobre l’administració local. Davant d’aquesta situació, el consistori va modificar el nivell requerit a bàsic (A2) per evitar un procés judicial prolongat.
Segons l’alcalde, Magí Pallarès, l’oferta inicial contenia una incorrecció legal en estar dirigida a “personal d’ofici”, que no permetia exigir més que un nivell bàsic de català. “Volíem anul·lar el procediment, perquè el nivell no corresponia al tipus de treball”, va explicar.
Els aspirants que ja s’havien presentat ara poden optar novament a l’oferta amb el nivell corregit. “No demanàvem gens extraordinari, era un treball bàsic”, va assenyalar l’alcalde, destacant que la mesura busca ajustar la convocatòria a la legalitat.
La plataforma Convivència Cívica Catalana va esmentar altres casos similars a Catalunya, denunciant l’“alta exigència del nivell de català” en processos de contractació. Entre ells es troben processos a Vic i altres localitats, on es va qüestionar l’obligatorietat del català en certs treballs bàsics.
Finalment, l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys va tancar el cas després de la pressió exercida per la plataforma, deixant sense efecte la convocatòria inicial i adaptant els requisits lingüístics a les funcions de la feina. Segons el consistori, la mesura garanteix tant la legalitat com la igualtat d’accés a l’oferta d’ocupació.