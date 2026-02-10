Laboral
L’empresa de Tarragona que gasta més de 55.000 euros en escortes per protegir els seus treballadors
L’empresa contractarà escortes després de detectar episodis de tensió durant les intervencions a la via pública
L'Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa) reforçarà la seguretat dels seus treballadors amb un contracte de més de 55.000 euros en serveis d’escorta privada, després de detectar episodis de tensió durant les intervencions a la via pública. Les actuacions més conflictives inclouen talls de subministrament per impagament i la retirada de connexions fraudulentes.
El nou servei incorpora, a més de l’acompanyament al carrer, vigilància estàtica a les oficines d’atenció al públic ubicades a la Muntanyeta, al barri de Sant Pere i Sant Pau. Segons l’empresa, es tracta d’una mesura preventiva per garantir la seguretat del personal davant de possibles incidents, sempre coordinada amb el Departament d’Interior i els cossos de seguretat.
Encara que fins ara no s’han registrat agressions físiques, Ematsa subratlla que la presència d’escortes ajuda a dissuadir conflictes i reduir riscos en les actuacions diàries. El contracte té una durada de dos anys i una cobertura de cinc hores diàries, amb dos escortes acompanyant els treballadors en tasques com talls de subministrament, reconnexions i eliminació de connexions irregulars.
El pressupost base del contracte és de 56.573,79 euros, IVA inclòs, i inclou el servei de vigilància a les oficines, on l’empresa ha detectat un increment de la conflictivitat després de les actuacions a la via pública. L’experiència amb contractes anteriors ha demostrat l’eficàcia d’aquestes mesures preventives.
Des d’Ematsa recorden que, en els casos de vulnerabilitat econòmica, hi ha mecanismes per garantir l’accés a l’aigua, en coordinació amb l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. Entre ells destaquen bonificacions en la tarifa i un Fons Social dotat amb 150.000 euros, ampliable si fos necessari.