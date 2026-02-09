Viral
El poble de Tarragona on es fa el millor vi negre del món
El celler ha rebut la Gran Medalla d’Or i el Trofeu al Millor Vi Negre al Concours Mondial de Bruxelles
El Celler Masroig, situat en el municipi del Masroig al Priorat, ha rebut la Gran Medalla d’Or i el Trofeu al Millor Vi Negre 2025 al prestigiós Concours Mondial de Bruxelles. El guardó es va atorgar al seu vi Les Sorts Vinyes Velles 2020 (Denominació d’Origen Montsant), reconeixent la seva qualitat excepcional i l’expressió única del territori.
Aquest doble reconeixement situa Les Sorts Vinyes Velles com un dels vins negres més destacats del certamen internacional, valorant tant la feina a la vinya com la meticulosa elaboració al celler. El trofeu al Millor Vi Negre és un dels màxims guardons del concurs i posa en relleu l’excel·lència dels vins de la DO Montsant.
Segons els responsables del Celler Masroig, aquest reconeixement internacional és “un orgull compartit” que reflecteix l’esforç de tot l’equip, així com la riquesa del territori i de les vinyes velles que produeixen aquest vi. La distinció també reafirma la rellevància del Masroig, un municipi de menys de 500 habitants, al mapa internacional del vi.
L’entrega del premi va tenir lloc durant la Barcelona Wine Week, en un acte oficial del Concours Mondial de Bruxelles celebrat a la Brussels House Barcelona. Professionals del sector, representants del certamen i altres cellers premiats van participar a la cerimònia, on els guardons van ser entregats personalment pels organitzadors del concurs.
El Concours Mondial de Bruxelles és un dels certàmens vinícoles més importants del món, avaluant més de 15.000 vins cada any en sessions a cegues. Més de 350 professionals de 56 nacionalitats, entre compradors, enòlegs i periodistes, participen en la valoració, garantint que només la qualitat del vi sigui el criteri de selecció.
Després d’aquest reconeixement, el Celler Masroig assistirà a la Wine Paris 2026, considerada la fira mundial de referència per a professionals del sector. La participació en esdeveniments internacionals permetrà donar a conèixer els seus vins a compradors i experts de tot el món, consolidant encara més la presència del petit poble del Masroig a l’elit del vi.