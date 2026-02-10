Loteria
Pluja de diners en un poble de Tarragona: un veí cobrarà 2.000 euros al mes
El guanyador rebrà un premi de 2.000 euros al mes durant 5 anys, xifra que ascendeix a un total de 120.000 euros
El sorteig de dilluns de l'EuroDreams de Loterías y Apuestas del Estado ha deixat un premi de 120.000 euros a Calafell. Un veí del municipi del Baix Penedès cobrarà 2.000 euros al mes durant cinc anys després de resultar afavorit en la segona categoria del sorteig.
La combinació guanyadora va estar formada pels números 33, 22, 19, 11, 36 i 9, amb el Sueño número 3. En aquesta ocasió no hi va haver guanyadors de Primera Categoria, però sí dos bitllets premiats en la segona (6 +0), un de validat a Suïssa i un altre a Espanya. Aquest últim es va vendre a Calafell, al quiosc ubicat al Mercat Municipal del Passeig de la Unió.
El premi total ascendeix a 120.000 euros, repartits en pagaments mensuals. En no registrar-se guanyadors a la Primera Categoria, el pròxim sorteig d'EuroDreams tornarà a ser Especial i oferirà un premi de 30.000 euros al mes durant 30 anys per a qui encerti la combinació completa (6 +1).