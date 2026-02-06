Comerç
Les dues noves cafeteries que obriran al centre de Tarragona: ja n’hi ha una a la ciutat que arrasa
La primera s’ubicarà davant del Corte Inglés, mentre que la segona ocuparà el local d’una mítica botiga
Tarragona veurà com la cadena de fleques i cafeteries 365 Obrador amplia la seva presència a la ciutat amb l’obertura de dues noves botigues. La marca, que ja comptava amb un local a la Rambla Nova, busca consolidar la seva presència en punts estratègics del centre urbà i apropar la seva oferta de pastisseria, fleca i entrepans a més veïns i visitants.
Una de les futures cafeteries se situarà a la Rambla President Lluís Companys, just davant el centre comercial El Corte Inglés, una zona amb gran afluència de públic i activitat comercial. L’altra obertura s’ubicarà a l’Avinguda Ramón i Cajal, a l’espai que va deixar la botiga Mobles Leaders Juvenils després del seu trasllat, transformant un antic comerç de mobiliari en un nou punt de restauració.
Daniel Cabezas Ramírez
Tot i que encara no s’han anunciat dates exactes d’inauguració, la marca treballa ja en l’adequació dels locals per oferir un ambient acollidor i un servei àgil en diferents franges horàries, des d’esmorzars fins a berenars. L’objectiu és que aquestes noves seus es converteixin en punts de trobada per als tarragonins.
L’expansió de 365 Obrador no es limita a Tarragona. A Reus la firma gestiona tres establiments al Passeig de Prim, al carrer de Sant Joan i al carrer de la Galera. A més, la cadena disposa d’altres locals a Cambrils, al carrer de Sant Pere, i a Salou, al carrer de Barcelona, consolidant així la seva presència en punts estratègics de la província.
Des de la seva fundació el 1999, la cadena catalana ha superat els 200 locals a tota la regió, amb Barcelona com el seu nucli principal. El seu model combina la venda tradicional de pa amb la possibilitat de consumir productes de pastisseria i entrepans dins del mateix local, una fórmula que ha demostrat ser atractiva per a clients de totes les edats.
“Volem fer la vida més agradable oferint productes de qualitat a bon preu, servits amb afecte i ofici”, explica la companyia. Amb l’obertura d’aquests dos nous locals a Tarragona, 365 Obrador continua complint el seu objectiu d’apropar els seus productes a més persones, mantenint la filosofia que ha fet créixer la marca a tot Catalunya.