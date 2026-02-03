Comerç
La nova botiga que ha obert a Reus: primeres marques i firmes de luxe en més de 3.000 m²
La botiga de moda obre a La Fira amb gran expectació i un estoc que canvia constantment
La nova botiga HalfPrice ja és una realitat a Reus. El passat 31 de gener, la cadena europea off-price va inaugurar el seu primer establiment a Catalunya al centre comercial La Fira, una obertura que no va passar desapercebuda i que des de primera hora va generar cues i una gran afluència de visitants curiosos per descobrir el nou concepte de compra.
Durant tota la jornada inaugural, centenars de persones van passar pel local atretes per la promesa de primeres marques, firmes de luxe i preus competitius. L’expectació, que ja s’havia creat dies abans de l’obertura, es va confirmar amb una entrada constant de compradors i un ambient propi d’una gran inauguració comercial a la ciutat.
HalfPrice ha apostat fort per Reus amb una botiga de més de 3.000 metres quadrats, repartits entre la Planta Carrer i la Planta Baixa de La Fira, convertint-se en l’establiment de més superfície del centre comercial. L’espai ofereix una àmplia varietat de productes de marques internacionals, amb un estoc que es renova de forma constant.
La botiga disposa de seccions de moda per a dona, home i infantil, a més de calçat, equipament esportiu, articles per a la llar i productes per a mascotes. El concepte off-price permet trobar oportunitats puntuals i peces úniques, reforçant aquesta experiència de compra basada en descobrir i decidir en el moment.
Des de la gestió de La Fira, destaquen que l’arribada de HalfPrice suposa un pas més en la consolidació del centre com a referent de moda, restauració i lleure a Reus HalfPrice, marca europea en plena expansió, respon a una demanda creixent de consum responsable i accessible, donant una segona vida als estocs de grans marques.