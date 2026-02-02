Comerç
Obre un nou restaurant a Tarragona: bufet a la carta, barbacoa coreana i sushi
La ciutat reforça la seva oferta gastronòmica amb l’obertura d’un altre restaurant de bufet i sushi
Un nou restaurant es prepara per obrir les seves portes a Tarragona. Gogi Parrilla, situat al carrer Manuel de Falla, número 10, oferirà bufet a la carta, barbacoa coreana i sushi. Això sí, encara no s’han revelat més detalls sobre la data exacta d’obertura.
L’arribada de Gogi Parrilla s’emmarca en un panorama de restaurants del mateix estil que han obert a la ciutat. Exemples recents inclouen Amo Sushi, amb el seu local de 1.300 m² a Les Gavarres i capacitat per a 350 comensals, on els clients gaudeixen de sushi il·limitat servit per robots cambrers i taules situades sobre un llac.
Un altre exemple és KOBA, restaurant especialitzat en barbacoa coreana, que permet als comensals cuinar la carn al moment en taules dissenyades per a l’experiència interactiva. Tarragona compta, a més, amb una oferta consolidada de locals japonesos reconeguts per TripAdvisor, com Ohashi (4,7), Hai Sushi Bar (4,8) i Bokoto (4,5), que atreuen tant a locals com a turistes per la seva qualitat i experiència gastronòmica.