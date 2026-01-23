Viral
Els americans trien Tarragona com una de les millors ciutats del món per jubilar-se el 2026
El clima, el patrimoni i el cost de vida situen la ciutat entre els destins preferits dels jubilats nord-americans
Tarragona s’està consolidant com un dels destins preferits perquè els nord-americans planifiquin la seva jubilació el 2026. Segons l’últim índex de Live and Invest Overseas, que classifica les millors ciutats per a jubilar-se fora dels Estats Units, Tarragona destaca per la seva combinació d’història, clima agradable i cost de vida assequible, ocupant la sisena posició d’un rànquing dominat per destins com Boquete (Panamà), Puerto Vallarta (Mèxic) o l’Algarve portuguès.
L’interès per jubilar-se fora del país no és casual, ja que al voltant de 450.000 jubilats nord-americans viuen actualment a l’estranger, i la xifra continua augmentant. Molts busquen equilibrar els seus ingressos amb un estil de vida més còmode, reduint despeses sense renunciar a serveis i comoditats modernes.
La raó econòmica és clau. L’informe indica que un jubilat podria cobrir el seu pressupost mensual a Tarragona amb aproximadament 1.700 euros, davant els més de 5.000 dòlars que necessitaria als Estats Units. Aquesta diferència, juntament amb la qualitat de vida, explica que la ciutat espanyola hagi aconseguit colar-se entre els 10 destins més recomanats per a expatriats nord-americans.
Però Tarragona no destaca només econòmicament. La ciutat combina un patrimoni històric de primer nivell, amb restes d’època romana declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO, amb platges de sorra daurada, amplis bulevards i parcs urbans. La seva mida mitjana permet gaudir de la vida mediterrània i de serveis urbans sense l’aclaparament de les grans metròpolis.
A més, la seva proximitat a Barcelona ofereix accés ràpid a transport, lleure i oferta cultural, un factor que molts jubilats consideren imprescindible per mantenir la tranquil·litat sense renunciar a la comoditat. La ciutat aconsegueix així equilibrar la sensació de viure en un entorn relaxat amb la seguretat de comptar amb infraestructures de qualitat.
En conjunt, aquests factors fan de Tarragona un destí atractiu per a aquells que busquen jubilar-se amb un estil de vida mediterrani, gaudint de sol, mar i patrimoni històric, però sense els costos elevats ni la massificació d’altres grans ciutats espanyoles o europees. La combinació d’aquests elements explica per què Tarragona conquereix els nord-americans que planegen la seva jubilació el 2026.