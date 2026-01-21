VIRAL
El poble de conte a mitja hora de Tarragona envoltat de vinyes
Aquest municipi és un lloc ideal per fer senderisme i rutes amb bicicleta, amb camins entre vinyes i boscos
La província de Tarragona amaga racons desconeguts que sorprenen, fins i tot, els viatgers més experimentats. Entre aquests tresors es troba Aiguamúrcia, un petit municipi situat a mitja hora de Tarragona i envoltat d’extenses vinyes que dibuixen un paisatge de postal.
Un dels principals atractius d’Aiguamúrcia és el Monestir de Santes Creus, un conjunt cistercenc declarat Monument Nacional. Els seus murs, claustres i jardins ofereixen un viatge en el temps a l’Edat Mitjana, sent un destí imprescindible per a aquells que busquen història i arquitectura.
El riu Gaià travessa la localitat, banyant els seus carrers i camps, mentre que els voltants acullen castells com el d’Albà, Selma i Ramonet, així com la creu gòtica situada al pont de Santes Creus, tots ells catalogats com Bé d’Interès Nacional.
Per als amants de la naturalesa, Aiguamúrcia és un lloc ideal per a fer senderisme i rutes amb bicicleta, amb camins que serpentegen entre vinyes i boscos. Cada estació de l’any transforma els paisatges, oferint panoràmiques diferents i dignes de fotografia.
La localitat també ofereix experiències enoturístiques, amb cellers locals on és possible degustar vins de la Denominació de Origen Alt Camp, a més de participar en tastos i visites guiades que combinen història, gastronomia i tradició.
Visitar Aiguamúrcia suposa desconnectar de la bullícia urbana i submergir-se en un poble de conte, on el temps sembla detenir-se entre vinyes, monuments històrics i rutes naturals que conviden a perdre’s i descobrir cada racó de la comarca de l'Alt Camp.