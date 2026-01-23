Gastronomia
El poble de Tarragona famós pels seus calçots viu aquest cap de setmana la seva gran festa
El municipi celebra una jornada gastronòmica amb concursos, música, calçots, carn a la brasa i degustacions
Valls, considerada la capital del calçot, viurà aquest diumenge una de les seves jornades més esperades de l’any amb la celebració de la Gran Festa de la Calçotada. La ciutat de l'Alt Camp es convertirà en l’epicentre de la gastronomia catalana amb un programa atapeït d’activitats populars, tradició i bo menjar, en una cita que cada temporada atreu milers de visitants.
Des de primera hora del matí, carrers i places s’ompliran d’ambient festiu amb cercaviles, demostracions de com es couen els calçots a la brasa i diferents concursos vinculats a aquest producte emblemàtic. Entre els actes més destacats figuren el Concurs de Cultivadors de Calçots, el Concurs de Salsa de la Calçotada i el sempre esperat Concurs de Menjar Calçots, que se celebrarà al migdia.
Un dels grans reclams de la jornada serà la degustació popular, que permetrà gaudir d’una autèntica calçotada amb calçots amb IGP, salsa tradicional, pa, vi i productes locals. A més, durant tot el dia hi haurà espais habilitats per cuinar carn i llonganissa a la brasa, així com servei de bar i música en directe.
La festa comptarà també amb la participació de les colles castelleres Joves Xiquets de Valls i Colla Vella dels Xiquets de Valls, que aixecaran els seus tradicionals pilars en un dels moments més simbòlics de la jornada. La música en viu i les activitats per a tots els públics completaran una proposta pensada tant per a famílies com per a grups d’amics.
Paral·lelament, diferents espais del centre acolliran parades de venda i degustació de productes del territori, amb protagonisme per als vins de la DO Tarragona i altres especialitats locals. Tot això reforça el caràcter popular i obert d’una celebració que combina gastronomia, cultura i tradició.
La Gran Festa de la Calçotada és una de les cites gastronòmiques més importants de Catalunya i posa de relleu una tradició amb més d’un segle d’història. Cada hivern, Valls reivindica el seu vincle amb el calçot i consolida una festa que marca l’inici del moment àlgid de la temporada calçotaire.