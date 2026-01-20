SOCIETAT
Pròrroga per al permís provisional de les terrasses de la Plaça de la Font
L’Ajuntament de Tarragona manté la moratòria, passats els sis mesos inicialment previstos, mentre treballa en el projecte definitiu
L’Ajuntament de Tarragona mantindrà, de moment, l’autorització provisional per a les terrasses de la Plaça de la Font més enllà dels sis mesos inicialment previstos, a l’espera de presentar el projecte definitiu que ha de redefinir la imatge d’aquest espai.
Segons expliquen des del consistori, el document ja s’està treballant i es donarà a conèixer de cara a la primavera. Aquest permís temporal donava als restauradors de la plaça sis mesos per adaptar-se a la nova ordenança de terrasses, la qual va entrar en funcionament el passat 5 de juny.
És l’única zona de la ciutat amb aquesta autorització, atorgada excepcionalment per les seves «característiques particulars», com és el cas de l’abundància d’estructures fixes, que encara mantenen tot i haver quedat prohibides.
Tampoc se’ls apliquen els mateixos límits d’espai ni distància. Es tracta, recorden fonts municipals, d’una «normativa viva». Per aquest motiu, expliquen, també s’està estudiant com redefinir la distribució de les terrasses del carrer Mallorca amb l’objectiu de «millorar la convivència entre el veïnat i l’activitat de restauració».
Poc després que l’ordenança entrés en vigor, els residents van denunciar que el seu descans continuava sent «constantment interromput» per «l’alta concentració de persones» reunides als locals de la zona. Aquests, afirmaven els veïns, no estarien respectant els límits d’aforament establerts per la normativa.
Així, l’Ajuntament va comunicar que instal·laria senyals físics per a marcar l’espai delimitat per a les terrasses. No obstant això, la comissió tècnica encara està treballant per acabar de definir aquestes noves mesures.
Malestar a la Plaça de la Font
En aquest context, els veïns de la Plaça de la Font critiquen l’ampliació de la moratòria, ja que consideren que els sis mesos concedits inicialment eren «temps suficient» per adaptar-se a la nova ordenança. Segons denuncien, un cop superat aquest període, la situació no ha variat de manera significativa, fet que atribueixen a la «manca d’aplicació efectiva» de la normativa.
Així, expliquen, els incompliments persisteixen, amb sobreocupació de l’espai públic, vulneracions dels horaris establerts i presència de música i pantalles exteriors amb so fins ben entrada la nit, tant en dies feiners com els caps de setmana.
Els residents també alerten d’un «clima de tensió creixent» amb part del sector de la restauració de la plaça i asseguren haver patit «episodis d’hostilitat, intimidacions i amenaces». A més, adverteixen que el conflicte va més enllà de la convivència i s’ha convertit en «un problema de salut pública», i recorden que «no permetre el descans dels veïns és un mètode de tortura». Tot plegat, el col·lectiu exigeix que «s’apliqui d’una vegada per totes l’ordenança amb tot el seu articulat, tal com se’ns va dir».