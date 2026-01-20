Diari Més
última hora

S’eleven a 41 els morts en l’accident de trens a Adamuz

SOCIETAT

Pròrroga per al permís provisional de les terrasses de la Plaça de la Font

L’Ajuntament de Tarragona manté la moratòria, passats els sis mesos inicialment previstos, mentre treballa en el projecte definitiu

Imatge d'arxiu de diverses terrasses d'establiments de la Plaça de la Font durant un dia d'estiu.

Imatge d'arxiu de diverses terrasses d'establiments de la Plaça de la Font durant un dia d'estiu.TJERK VAN DER MEULEN

Marta Omella
Publicat per
Marta OmellaRedactora
Tarragona

Creat:

Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona mantindrà, de moment, l’autorització provisional per a les terrasses de la Plaça de la Font més enllà dels sis mesos inicialment previstos, a l’espera de presentar el projecte definitiu que ha de redefinir la imatge d’aquest espai. 

Segons expliquen des del consistori, el document ja s’està treballant i es donarà a conèixer de cara a la primavera. Aquest permís temporal donava als restauradors de la plaça sis mesos per adaptar-se a la nova ordenança de terrasses, la qual va entrar en funcionament el passat 5 de juny.

És l’única zona de la ciutat amb aquesta autorització, atorgada excepcionalment per les seves «característiques particulars», com és el cas de l’abundància d’estructures fixes, que encara mantenen tot i haver quedat prohibides. 

Tampoc se’ls apliquen els mateixos límits d’espai ni distància. Es tracta, recorden fonts municipals, d’una «normativa viva». Per aquest motiu, expliquen, també s’està estudiant com redefinir la distribució de les terrasses del carrer Mallorca amb l’objectiu de «millorar la convivència entre el veïnat i l’activitat de restauració».

Poc després que l’ordenança entrés en vigor, els residents van denunciar que el seu descans continuava sent «constantment interromput» per «l’alta concentració de persones» reunides als locals de la zona. Aquests, afirmaven els veïns, no estarien respectant els límits d’aforament establerts per la normativa. 

Així, l’Ajuntament va comunicar que instal·laria senyals físics per a marcar l’espai delimitat per a les terrasses. No obstant això, la comissió tècnica encara està treballant per acabar de definir aquestes noves mesures.

Malestar a la Plaça de la Font

En aquest context, els veïns de la Plaça de la Font critiquen l’ampliació de la moratòria, ja que consideren que els sis mesos concedits inicialment eren «temps suficient» per adaptar-se a la nova ordenança. Segons denuncien, un cop superat aquest període, la situació no ha variat de manera significativa, fet que atribueixen a la «manca d’aplicació efectiva» de la normativa. 

Així, expliquen, els incompliments persisteixen, amb sobreocupació de l’espai públic, vulneracions dels horaris establerts i presència de música i pantalles exteriors amb so fins ben entrada la nit, tant en dies feiners com els caps de setmana.

Els residents també alerten d’un «clima de tensió creixent» amb part del sector de la restauració de la plaça i asseguren haver patit «episodis d’hostilitat, intimidacions i amenaces». A més, adverteixen que el conflicte va més enllà de la convivència i s’ha convertit en «un problema de salut pública», i recorden que «no permetre el descans dels veïns és un mètode de tortura». Tot plegat, el col·lectiu exigeix que «s’apliqui d’una vegada per totes l’ordenança amb tot el seu articulat, tal com se’ns va dir».

La Guàrdia Urbana aixeca 35 actes des de l’inici de la normativa

Des que la normativa va entrar en funcionament, el juny de 2025, i un cop superat el període d’adaptació de dos mesos, la Guàrdia Urbana ha aixecat 35 actes a diferents establiments. Aquestes, afirmen des de l’Ajuntament, ja han estat notificades i es troben en procés de tramitació. Les sancions, expliquen, responen a incompliments diversos, com superar l’aforament permès, no disposar de l’autorització d’ocupació de la via pública, no retirar els elements de la terrassa fora de l’horari establert, no haver renovat la llicència corresponent o excedir l’espai autoritzat, entre d’altres. 18 d’aquestes denúncies es van interposar durant els mesos de juny i juliol. Llavors el punt més problemàtic de la ciutat era la plaça Corsini i els carrers del voltant, amb onze.
tracking