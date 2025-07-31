Societat
L’Ajuntament de Tarragona delimitarà les terrasses del carrer Mallorca
Els veïns critiquen l’excés d’aforament i soroll, i demanen més mesures
Si bé la nova ordenança busca garantir la convivència entre l’hostaleria i el descans dels veïns, sembla que els residents del carrer Mallorca no acaben d’estar satisfets.
«La situació continua sent inaguantable», asseveren des de la Comunitat de Propietaris del carrer Mallorca. Tot i que, per ara, cap local ha estat denunciat, la comunitat afirma que el seu descans es veu «constantment interromput» per l’alta concentració de persones que es reuneixen, cada nit, sota les seves llars.
Amb l’objectiu de corregir aquesta problemàtica, l’Ajuntament instal·larà senyals físics, que marcaran la zona delimitada per a les terrasses. «De vegades la gent mou les taules i les cadires, sortint de l’espai permès, i amb aquesta mesura intentarem solucionar-ho», explica la consellera de Comerç, Montse Adan.
I és que segons els veïns, actualment no s’estan respectant els límits d’aforament, una situació que s’agreuja especialment durant els dies de futbol, quan es multiplica l’afluència i s’instal·len pantalles orientades cap a l’exterior del local.
«És horrorós, allò és un mar de gent, una cridòria. No treuen més taules, però treuen més cadires, i molts ni les necessiten, es queden drets sobre la gespa», afirmen. Així, la comunitat reclama la reducció a la meitat del nombre de taules, limitant-les a una sola filera.
També exigeixen la instal·lació de sonòmetres, ja que asseguren que la contaminació acústica «afecta la salut» i converteix el barri en una zona cada cop «més conflictiva».
Els residents també critiquen «l’obertura constant de nous bars» que, asseguren, «s’estan carregant el comerç de la ciutat». «Abans sota de casa teníem una fruiteria, una fleca, dues botigues de roba i una peixateria... Ara tenim sis bars i aviat n’obrirà un de nou, la zona està saturada», denuncien.