Les terrasses de la plaça de la Font de Tarragona no hauran de refer les mides fins el 2026
«Al setembre engegarem el projecte per redefinir la seva imatge», explica Montse Adan
Les terrasses de la plaça de la Font de Tarragona han rebut una «autorització provisional» de sis mesos per a adaptar-se a la nova ordenança. «Al setembre engegarem el projecte per redefinir la imatge de la plaça i creiem que hem de donar aquesta autorització. És una zona amb característiques particulars, amb moltes estructures fixes, que mereix un tracte diferent», explica Montse Adan, consellera de Comerç. Serà l’única zona de la ciutat amb aquesta autorització.
Aquesta situació es va tractar en la primera reunió de seguiment de la nova ordenança, celebrada la setmana passada, en la qual van participar els grups municipals, però també representants de la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona i del sector de la restauració. «És una autorització provisional a l’espera dels requisits definitius, com per exemple amb qüestions com la distància entre cada una. Tenim tres propostes pel projecte damunt la taula i al setembre escollirem la que més ens encaixi», remarca la consellera.
Uns canvis que des del sector es reben amb normalitat. «Ens adaptarem, no hi ha problema. L’Ajuntament considera que la ciutat s’ha de veure d’una forma determinada i ho entenem», expressa Javier Escribano, president de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de la ciutat de Tarragona. El cavall de batalla dels amos de bars i restaurants és el control de la normativa i les sancions per part de la Guàrdia Urbana. «L’Ajuntament ha de controlar-ho amb el nou règim sancionador perquè porta anys sense fer-ho», diu Escribano. En aquest sentit, el sector comprèn les preocupacions d’alguns veïns. «Si no es compleix la norma i la policia no actua hi ha problemes de convivència. És normal que els residents es queixin i tenen tota la raó», rebla el president.
Entenen els veïns
«Se’ns ha volgut dividir o posar en dos extrems, però nosaltres no estem enfrontats amb els veïns», afegeix. El nou règim sancionador contempla multes per infraccions lleus que seran d’entre 100 euros i 750 euros. En el cas de les greus, les multes oscil·laran entre els 751 euros i els 1.500 euros i per a les lleus la normativa preveu sancions que van dels 1.501 euros als 3.000 euros. «L’ordenança ja està en vigor i es vigilarà que es compleixi», assevera Montse Adan.
Acabar amb la impunitat
La normativa vol acabar amb la sensació d’impunitat entre el sector, que encara es mostra recelós de la seva eficàcia. «Si no es vigila, els que incomplien l’anterior norma incompliran la nova. Sempre són els mateixos. Ens ho hem de prendre seriosament», diu Escribano. Des de l’AEHT, consideren que han pagat justos per pecadors amb la definició dels horaris de la normativa. «Els nous horaris també afecten els establiments que no tenen terrassa. Molts restaurants comencen a notar que la clientela prefereix anar a Reus o Salou a sopar, perquè poden quedar-se a fer una copa», exposa Escribano.