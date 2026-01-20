POLÍTICA
Roc Muñoz qüestiona el tracte rebut per part de Tarragona
A l'alcalde de la Canonja se li entén tot: «Hi ha amics, enemics i companys de partit. Aquests són els pitjors»
La cooperació, la lleialtat i la solidaritat entre municipis haurien de ser la base sobre la qual es construeixi la futura Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona. En principi, tots els alcaldes implicats tenen clara aquesta idea i així ho han mostrat en els diferents actes públics que s’han dut a terme des de la creació del Grup Impulsor ara fa dos anys. El problema és que aquesta bona voluntat s’acaba quan apareixen conflictes en què els interessos d’algun dels ajuntaments es veuen perjudicats.
A més, cal tenir en compte que la constitució de l’Àrea Metropolitana encara està lluny. La realitat és que queda molt camí per recórrer i, mentre no es materialitzi, el territori continuarà gestionant-se com un conjunt de municipis aïllats, amb motivacions pròpies i poc espai per a la visió compartida que requereix un projecte comú. Això és el que està passant amb la discussió entre l’Ajuntament de Tarragona i el de la Canonja pel servei d’autobús que connecta les dues localitats, el qual es va mantenir a través de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de Tarragona després de la segregació del 2010.
Un cop vençut aquest acord, la capital exigeix a la Canonja que assumeixi el cost íntegre de les línies L-3 i L-30, que suposa un import total d’1,6 milions d’euros. Aquest conflicte pot deixar ferides obertes entre dos municipis, les quals poden suposar un perjudici en el futur, quan s’hagin de trobar consensos. De fet, el trencament entre ambdós consistoris ha quedat palès amb les declaracions de l’alcalde canongí i president de l’Associació per a l’Impuls de l’Àrea Metropolitana, Roc Muñoz, carregant durament contra l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en una entrevista concedida a TAC12.
«Hi ha amics, enemics i companys de partit. Aquests són els pitjors», va declarar Muñoz, citant Giulio Andreotti —primer ministre italià en tres etapes diferents des del 1972 fins al 1992—. El batlle va deixar clar que no estarà «ni un segon més del necessari» amb l’EMT. En aquest sentit, va criticar que des de la capital s’ha volgut fer una «imposició» i va qüestionar els arguments esgrimits per Viñuales. «Els tècnics poden dir missa, però som nosaltres, els polítics, els que hem de determinar de quina manera s’avança», va etzibar l’alcalde de la Canonja, qui reconeix que s’esperava «una altra resposta» per part de l’Ajuntament de Tarragona.
Batalles de campanar
Aquesta disputa també ha posat sobre la taula una qüestió clau: la necessitat d’un model de mobilitat mancomunada que no depengui de decisions municipals puntuals. Amb la futura Àrea Metropolitana, la idea és impulsar una empresa pública de transport metropolità i que l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) n’esdevingui l’operadora pública. Per poder fer-ho realitat, però, caldrà una gestió territorial que eviti xocs d’interessos entre els municipis implicats.
Quan Roc Muñoz va ser nomenat president de la nova associació fa dos mesos, va fer una crida a «fugir de batalles de campanar» per no condemnar al fracàs el futur projecte territorial, ja que la confrontació entre ajuntaments només compromet la creació de l’Àrea Metropolitana. Tot i això, ja s’ha pogut comprovar que és fàcil dir-ho, però no tant portar-ho a la pràctica; i, de moment, cada municipi està fent sonar les seves campanes.