TRANSPORT
La Canonja pagarà un milió d’euros per tenir servei de l'EMT durant un any més
Enguany acabava el conveni i, després d’una llarga negociació, tots dos ajuntaments han pogut arribar a l’acord
Tarragona i la Canonja han renovat el servei d’autobús de l’EMT per a un any més. Enguany acabava el conveni entre els dos ajuntaments i en els últims mesos els dos consistoris han mantingut negociacions per arribar a un pacte. Així, els busos municipals de Tarragona, concretament les línies L-3 I L-30, continuaran arribant a la Canonja. L’acord entre els ajuntaments contempla que el consistori canongí es faci càrrec en gran part del que costa mantenir aquestes línies, al voltant del milió d’euros.
«Aquest treball conjunt s’ha desenvolupat amb voluntat de diàleg i rigor tècnic. Des del punt de vista tècnic, el servei s’ha pressupostat tenint en compte els criteris de qualitat que caracteritzen l’EMT, així com una tarifa basada en els quilòmetres recorreguts, que permet garantir un servei eficient, adequat a les necessitats de la ciutadania i econòmicament sostenible», explica Sonia Orts, presidenta de l’EMT, en declaracions al Diari Més. En aquest sentit, el govern municipal de Tarragona té clar que no vol que aquest servei al municipi veí perjudiqui els seus ciutadans. «Aquesta renovació no té cap impacte en el servei que l’EMT presta dins del terme municipal de Tarragona, de manera que els usuaris i usuàries de la ciutat no veuran cap afectació en el seu dia a dia», referma Orts.
La línia 3 arrenca a la Canonja i fa parades a Bonavista, la Granja, Torreforta i Icomar, acabant al Mercat Central. La línia 30 és més directa i no para a Torreforta. Aquest conveni pel transport públic es va signar ara fa deu anys en el marc dels acords en el procés de segregació de la Canonja. Precisament, el transport és una de les últimes vinculacions entre els dos municipis. El 2023, l’ajuntament canongí ja es va desvincular del contracte de la neteja de Tarragona.
«Aquesta renovació no té cap impacte en el servei que l’EMT presta a Tarragona»
Tarifes igual
El transport és una de les últimes vinculacions entre els dos municipis
Més enllà, les tarifes de l’EMT es mantindran de la mateixa forma de cara a l’any vinent. El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que s’estendran les ajudes vigents al transport públic. Així els preus continuaran bonificats al 50%. Un 30% a càrrec de l’Estat i un 20% a càrrec del consistori. L’EMT ja ha superat els 11,5 milions d’usuaris aquest novembre i es preveu que batrà un nou rècord absolut abans d’acabar l’any. Aquest increment sostingut s’afirma que demostra que les bonificacions contribueixen a consolidar un sistema de mobilitat més sostenible, accessible i ajustat a les necessitats de la ciutadania.
A nivell de tot Catalunya, el Govern de la Generalitat i els Comuns van acordar ahir també mantenir les actuals bonificacions al transport públic durant l’any 2026. Amb aquest acord, el preu de la T-Jove i de la T-Usual continuarà bonificat al 50% en totes les zones de Catalunya. Jéssica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels Comuns, va apuntar que «en principi» Generalitat i Estat assumiran la bonificació en un 30% i en un 20%, respectivament, com fins ara. L’acord és una de les exigències per a negociar uns futurs pressupostos.
Justament aquest dilluns Sánchez va anunciar un abonament únic de transport vàlid a tot l’Estat i que costarà 60 euros mensuals, 30 per als menors de 26 anys. Albiach va apuntar que com que aquest abonament afecta Regionals i Mitja Distància, «en principi serà plenament compatible» amb la bonificació pactada amb el Govern. La rebaixa acordada amb Paneque afecta els abonaments de metro, autobusos urbans, metropolitans i interurbans, tramvia i Rodalies.