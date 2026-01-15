VIRAL
Tarragona, entre les ciutats més cares d’Espanya per anar amb taxi
La ciutat ocupa la tercera posició del rànquing de Facua, només per darrere de Sant Sebastià i Lleida
Tarragona ha tornat al podi de les ciutats amb les tarifes de taxi més cares de l’Estat. Segons un estudi elaborat per Facua-Consumidores en Acció, la capital tarragonina ocupa la tercera posició del rànquing, només per darrere de Sant Sebastià i Lleida, després d’haver quedat fora del ‘top 3’ l’any passat.
L’informe, realitzat al desembre i basat en dades oficials vigents el 2025, analitza les tarifes de 57 ciutats espanyoles mitjançant la simulació de nou recorreguts diferents en cada municipi. El resultat torna a situar Tarragona entre les localitats on moure’s amb taxi resulta més car, mentre que a l’extrem oposat es troben Las Palmas de Gran Canària i Huelva.
Tarragona, entre les millors ciutats del món per als americans per a jubilar-se el 2026
Facua atribueix l’ascens de Tarragona al rànquing a l’actualització de les tarifes després de diversos anys sense increments. El 2024, la ciutat havia caigut fins a la sisena posició, però la revisió de preus l’ha impulsat de nou fins a la tercera. En conjunt, l’estudi detecta que 39 de les 57 ciutats analitzades han pujat les seves tarifes enguany, amb un increment mitjà del 3,1%.
L’informe també posa el focus en la baixada de bandera, l’import que es paga simplement per iniciar el servei. En horari diürn, Tarragona se situa entre les més cares, amb 3,70 euros, només per darrere de Sant Sebastià (4,94 euros) i Terol (3,80), i per davant de ciutats com Bilbao. Aquesta quantitat se suma posteriorment al cost per quilòmetre recorregut.
El poble de Tarragona que arrasa amb els seus pastissets: té menys de 1.000 habitants
Des del sector del taxi a Tarragona, tanmateix, es qüestionen les conclusions de l’estudi. Els taxistes consideren que els criteris utilitzats per Facua no reflecteixen de forma fidel el cost real del servei, per la qual cosa el debat sobre el preu del taxi torna a l’agenda local, en un context d’augment generalitzat de costos i ajustaments tarifaris a moltes ciutats.
Mentre Facua defensa que existeixen grans diferències entre municipis pel mateix recorregut, el sector reclama una anàlisi més ajustada a la realitat del servei i a les particularitats de cada ciutat, en una pugna que, un any més, torna a situar Tarragona en el podi de les ciutats amb les tarifes de taxi més cares de l’Estat