Tarragona, entre les millors ciutats del món per als americans per a jubilar-se el 2026
La ciutat es posiciona com a alternativa atractiva davant destins més coneguts com Lisboa, Toscana o Creta
Tarragona s’ha convertit en una dels destins favorits perquè els nord-americans es jubilin el 2026. Segons l’últim índex de Live and Invest Overseas, que analitza els millors llocs per a jubilar-se fora dels Estats Units, la ciutat catalana destaca per la seva combinació d’història, clima agradable i cost de vida assequible, fet la col·loca a la sisena posició d’un rànquing dominat per destins internacionals com Boquete (Panamà), Puerto Vallarta (Mèxic) o l’Algarve portuguès.
L’interès per jubilar-se fora del país no és casual, ja que al voltant de 450.000 jubilats nord-americans viuen actualment a l’estranger, i la xifra continua augmentant. Molts busquen equilibrar els seus ingressos amb un estil de vida més còmode, reduint despeses sense renunciar a serveis i comoditats modernes.
La raó econòmica és clau. L’informe indica que un jubilat podria cobrir el seu pressupost mensual a Tarragona amb aproximadament 1.700 euros, davant els més de 5.000 dòlars que necessitaria als Estats Units. Aquesta diferència, juntament amb la qualitat de vida, explica que la ciutat espanyola hagi aconseguit colar-se entre els 10 destins més recomanats per a expatriats nord-americans.
Però Tarragona no destaca només econòmicament. La ciutat combina un patrimoni històric de primer nivell, amb restes d’època romana declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO, amb platges de sorra daurada, amplis bulevards i parcs urbans. La seva mida mitjana permet gaudir de la vida mediterrània i de serveis urbans sense l’aclaparament de les grans metròpolis.
A més, la seva proximitat a Barcelona ofereix accés ràpid a transport, lleure i oferta cultural, un factor que molts jubilats consideren imprescindible per mantenir la tranquil·litat sense renunciar a la comoditat. La ciutat aconsegueix així equilibrar la sensació de viure en un entorn relaxat amb la seguretat de comptar amb infraestructures de qualitat.
En conjunt, aquests factors fan de Tarragona un destí atractiu per a aquells que busquen jubilar-se amb un estil de vida mediterrani, gaudint de sol, mar i patrimoni històric, però sense els costos elevats ni la massificació d’altres grans ciutats espanyoles o europees. La combinació d’aquests elements explica per què Tarragona conquereix els nord-americans que planegen la seva jubilació el 2026.