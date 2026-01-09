VIRAL
El poble de Tarragona que arrasa amb els seus pastissets: té menys de 1.000 habitants
Aquest petit municipi ha aconseguit convertir-se en la capital no oficial dels pastissets a Tarragona
Rasquera, un poble de menys de 1.000 habitants a la Ribera d’Ebre, ha guanyat notorietat gràcies als seus pastissets. Aquests petits dolços tradicionals, en realitat, són crestes de massa no fermentada, en forma de mitja lluna, elaborades amb farina, oli, ou, sucre i mistela, i tradicionalment farcides de cabell d’àngel, encara que també es fan variants amb mató, crema, xocolata o taronja.
Més enllà dels pastissets, Rasquera ofereix un ric patrimoni per a aquells que decideixin visitar-la. El seu nucli antic conserva vestigis medievals, des de l’antic castell fins el barroc campanar de Sant Joan Baptista i l’emblemàtic Perxe de Ca Blai. Pels voltants es poden recórrer rutes naturals com el Refugi i la Font del Teix o ascendir fins la Serra de Cardó, a més d’accedir a l’històric Balneari de Cardó.
Arribar des de la ciutat de Tarragona és senzill, ja que amb cotxe es triga menys d’una hora a recórrer els quilòmetres que separen ambdues localitats. També és possible combinar tren fins Tortosa i des d’allà agafar un autobús fins a Rasquera.
A Rasquera, la rebosteria local compta amb pastisseries emblemàtiques com Pastisset Piñol Puig, on s’elaboren almenys tres varietats de pastissets (cabell d’àngel, xocolata, taronja), així com altres dolços típics de la comarca. Aquestes pastisseries tenen una valoració mitjana a Google de 4,4 sobre 5 gràcies a la qualitat dels seus productes.
L’impacte mediàtic d’aquests dolços es va evidenciar quan l’expresident Carles Puigdemont va rebre una capsa de pastissets de Rasquera a Waterloo, fet que va ser destacat en diversos mitjans. Aquest reconeixement ha reforçat encara més la fama de Rasquera com a destí gastronòmic per a aquells que busquen sabors tradicionals i productes artesanals.
En definitiva, Rasquera ha aconseguit convertir-se en la capital no oficial dels pastissets a Tarragona. Amb el seu encant medieval, rutes naturals i connexions accessibles, es presenta com una escapada perfecta per a aquells que vulguin combinar cultura, naturalesa i rebosteria de qualitat. Per tant, si visites Rasquera, no dubtis en provar els pastissets acabats d’enfornar, una mostra deliciosa de la seva història i tradició.