El petit poble de Tarragona on es menja de meravella i gairebé ningú el coneix
La gastronomia d’aquest municipi aposta per la cuina casolana i els sabors de tota la vida
Dalt d’un turó, a més de 500 metres d’altitud, La Figuera es presenta com un petit tresor del Priorat que conserva l’essència dels pobles d’antany. El municipi, conegut com «el balcó del Priorat», sorprèn amb les seves vistes panoràmiques, carrers empedrats i places tranquil·les, mentre l’església de Sant Martí presideix el cor del poble.
Un dels punts més visitats és el Mirador de La Figuera, des d’on es poden veure postes de sol espectaculars, especialment apreciades per fotògrafs i senderistes. Però més enllà de les seves vistes, l’entorn del municipi també ofereix rutes de senderisme i bicicleta de muntanya que travessen paisatges agrícoles, amb vinyes, oliverars i construccions de pedra seca.
Als seus voltants encara es conserven trinxeres, refugis i altres vestigis de la Batalla de l’Ebre acompanyats de plafons explicatius que ajuden a contextualitzar el seu paper durant la Guerra Civil. A més, el municipi manté vives les seves tradicions a través de celebracions populars com la Festa Major de Sant Martí.
Quant a la seva cuina, a La Figuera es menja de meravella, ja que es conserven les receptes de sempre, com potatges de llegums, carns amb patates, dolços com les orelletes, crestes farcides, o el mostillo, unes postres antigues elaborades amb most, farina i espècies. Tampoc falten productes artesans de l’olivera i la vinya, que aporten identitat al rebost local.
Una visita imprescindible per a aquells que gaudeixen del bo menjar és El Racó de la Figuera, un restaurant d’ambient familiar que s’ha guanyat l’afecte de veïns i visitants. Recomanat per Turisme Priorat, i amb una valoració de 4 sobre 5 a Google, aquest petit establiment destaca pel seu menjar casolà.