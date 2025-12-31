MOBILITAT
La ZBE de Tarragona es posa en marxa: multes, excepcions i tot el que has de saber
La Zona de Baixes Emissions estarà activa de dilluns a divendres laborables, entre les 7 i les 19 hores, i s’aplicarà principalment a la Part Alta, l’Eixample i els Barris Marítims
La Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Tarragona ha entrat en vigor aquest dimecres 31 de desembre de 2025. La mesura afecta els vehicles que no disposin de distintiu ambiental i tindrà per objectiu principal reduir la contaminació urbana a la ciutat. L’activació es realitzarà de dilluns a divendres laborables, entre les 7 i les 19 hores, i s’aplicarà principalment a la Part Alta, l’Eixample i els Barris Marítims.
Per garantir un període d’adaptació, els residents empadronats a Tarragona podran circular amb vehicles sense distintiu durant tot el 2026 sense cap restricció. Progressivament s'aniran aplicant noves restriccions fins l'1 de gener del 2028, quan els vehicles amb etiqueta B deixaran de tenir lliure accés a la ZBE. A més, s’han definit excepcions i autoritzacions específiques per a col·lectius de rendes baixes, serveis essencials, vehicles de persones amb mobilitat reduïda i altres casos particulars.
La ZBE comptarà amb 45 càmeres de lectura de matrícules i amb sensors ambientals. També s'han fet els treballs de pintura a l'asfalt per indicar-ho als conductors. L'àrea delimitada inclou els carrers dins del perímetre format per avinguda Vidal i Barraquer, avinguda Argentina, avinguda Catalunya, carrer Reina Maria Cristina, passeig Torroja, passeig Sant Antoni, vial William J. Bryant, passeig d'Espanya, carrer Comerç i Moll de Costa. Les vies perimetrals no tenen restriccions.
Per als vehicles «empadronats» a Tarragona no hi haurà limitacions fins d'aquí un any. Així, a partir del 31 de desembre del 2026, les restriccions també s'aplicaran als vehicles de Tarragona de fora la ZBE, mentre que per als residents de dins l'àrea delimitada la normativa no tindrà efectes fins el 31 de desembre del 2027. A partir de l'1 de gener del 2028, prop d'un 20% del parc de vehicles de la ciutat patirà les restriccions.
Les restriccions s’enduriran a partir de 2028
Durant la primera fase, fins desembre de 2027, podran circular lliurement bicicletes, vehicles de mobilitat personal i cotxes amb etiqueta 0, ECO, C o B. A partir de 2028, les restriccions s’enduriran, afectant també als vehicles amb distintiu B. Els conductors no empadronats que accedeixin a la ZBE sense distintiu rebran multes de 200 euros, amb un increment del 30% en cas de reincidència.
L’Ajuntament ha engegat campanyes informatives a través de l’oficina ZBE, cartes als residents i publicitat per assegurar que l’entrada en vigor de la normativa sigui progressiva i pedagògica.
Segons la regidora de Mobilitat, Sonia Orts, la ZBE representa una oportunitat per millorar la qualitat de l’aire a Tarragona, però la seva aplicació serà flexible i comptarà amb totes les excepcions necessàries per no deixar ningú enrere. Tota la informació sobre autoritzacions i el funcionament de la ZBE pot consultar-se al web oficial de l’Ajuntament: www.tarragona.cat/zbe.