MOBILITAT
L’Ajuntament de Tarragona llança un cercador per consultar com afecta la ZBE a cada vehicle
L’eina permet introduir la matrícula i obtenir informació personalitzada segons la normativa municipal de la ZBE
L’Ajuntament de Tarragona ha habilitat al web municipal un aplicatiu que té com a objectiu donar informació personalitzada sobre com afecta la Zona de Baixes Emissions (ZBE) als vehicles empadronats a Tarragona i que entra en funcionament el proper dia 31 de desembre de 2025.
Es tracta d’un cercador que creua el número de matrícula amb les diferents situacions que contempla l’ordenança municipal de la ZBE a Tarragona, així com el calendari d’implantació previst per als propers anys, de tal manera que les persones que tenen el vehicle empadronat a la ciutat reben la informació individualitzada de com els afecta la nova normativa.
La consellera de Mobilitat, Sonia Orts, ha destacat que «es tracta d’una normativa que afecta tota la ciutadania. I, per aquest motiu, volem posar tots els recursos disponibles al servei de les persones, perquè rebin aquesta informació de manera clara, senzilla i transparent».