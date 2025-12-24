ENTREVISTA
Sonia Orts: «Si estàs empadronat i el vehicle té etiqueta, no has de fer cap tràmit de la ZBE»
La consellera de Mobilitat de l’Ajuntament explica el sistema, així com les diferents afectacions i excepcions de la Zona de Baixes Emissions pels vehicles que començarà aquest 31 de desembre a Tarragona
Què es trobaran els ciutadans que hagin d’agafar el cotxe a partir del dia 31?
«Aquest sistema s’aplicarà els dies laborables de dilluns a divendres, de les set del matí a les set de la tarda. Hem de tenir en compte que només afectarà els cotxes que no tinguin cap etiqueta, de cap mena. Tot i això, els empadronats a Tarragona podran accedir-hi sense restriccions, amb o sense etiqueta, fins el 31 de desembre de l’any vinent».
Aquests vehicles s’hauran de registrar?
«Sí. Hem mobilitzat diferents treballadors a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana que, tant presencialment com per telèfon, podran atendre i ajudar els tarragonins que ho necessitin per a fer aquests tràmits. Els vehicles que no tinguin etiqueta han de saber que podran accedir a la Zona de Baixes Emissions (ZBE) fins a 12 dies a l’any sense la necessitat de registrar-se».
Els tarragonins que tinguin el vehicle amb etiqueta, l’hauran de portar visible?
«No. No farà falta. Les càmeres que estan al voltant del perímetre ja detectaran la matrícula i es creuaran les dades amb la DGT i amb la plataforma interna que tenim. Ja se sabrà si té etiqueta o no. Si vostè està empadronat a Tarragona i té l’etiqueta no farà falta que faci res».
Tenen constància de quants vehicles no tenen etiqueta a Tarragona?
«És sobre el 20% dels cotxes de la ciutat. Som conscients que els canvis costen. Al final, la normativa europea, per ser un municipi de més de 50.000 habitants, ens obliga. Però vull enviar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania».
Es preveuen diferents excepcions també.
Societat
«Sí. Hem contemplat fins a 24 excepcions, com el transport de persones amb mobilitat reduïda, persones amb rendes baixes, el transport de persones amb malalties que impedeixen l’ús del transport públic, serveis essencials i d’emergència, entre d’altres. No volem deixar ningú enrere».
Vehicles de fora
I pel que fa als vehicles de ciutadans de fora de Tarragona?
«S’aplica la mateixa fórmula, tot i que les sancions als vehicles ja arrencaran pels que no estan empadronats a la ciutat. Tot i això, és evident que a nosaltres els que també ens interessa és que continuï venint la gent de fora a treballar, a comprar, a passejar i a gaudir de la ciutat. Ho farem tot bastant progressiu, sempre amb la voluntat de fer pedagogia i d’informar».
També és fruit del treball amb els diferents grups municipals.
«Totalment. El 80% de les aportacions dels altres grups es van tractar i incloure. Sempre hem treballat amb aquest objectiu».
Algú que es registri a la ZBE de Reus ho haurà de tornar a fer a la de Tarragona?
«No. Estem treballant perquè no faci falta fer-ho dos cops. Són unes vuit ciutats a Catalunya que estan ja en el sistema i et servirà per a qualsevol zona de baixes emissions d’aquestes ciutats».
Treball amb Reus
Pel que fa a la confecció de l’ordenança, s’ha treballat conjuntament amb Reus.
«Sobretot pel que fa als horaris. Vam arribar a diferents pactes perquè no hi haguessin diferències que al final acabessin anant en contra de la pròpia ZBE per la proximitat entre territoris. Les dues ciutats anem igual».
Mobilitat
L’excepció dels cap de setmana és una decisió pròpia?
«Sí. És competència dels ajuntaments decidir. Tenim clar que els caps de setmana, certs festius, són jornades de molt moviment i creiem que hem de facilitar que es pugui entrar».
Nova etapa el 2028
A partir del 2028, què cambiarà?
«A partir del 31 de desembre de 2027 començaran les restriccions per a vehicles amb etiqueta B de fora de Tarragona però també de Tarragona. Però encara queden dos anys. Creiem que ara el focus ha de ser en veure com es desenvolupa la ZBE en la primera fase a la ciutat».
Es preveuen més aparcaments dissuasius?
«Preveiem uns dos o tres en zones clau de la ciutat. Sabem són un model d’èxit».