Habitatge
El lloguer es dispara a Tarragona: és de les capitals que més creixen a Espanya
La província també ha marcat un repunt notable, ja que ha crescut un 29,15% respecte l’any passat
El preu del lloguer a Tarragona continua escalant i se situa entre els que més han pujat a tot Espanya. Segons l’informe mensual de pisos.com corresponent a novembre de 2025, la capital tarragonina va registrar un increment interanual del 14,56%, convertint-se en la sisena capital espanyola amb un augment més important. La província també va marcar un repunt notable: un 29,15% respecte l’any passat, el que la situa com la cinquena província que més es va revaloritzar del país.
A la resta de Catalunya, el lloguer va assolir un preu mitjà de 16,22 €/m², un 1,19% més que a l'octubre i un 16,77% més que fa un any. La comunitat es manté com la tercera autonomia més cara per llogar, només per darrere de Madrid i les Balears. Malgrat la forta escalada a Tarragona, continua sent la província amb el lloguer més assequible de Catalunya, amb 8,33 €/m², lluny dels 18,72 €/m² de Barcelona.
Tarragonès
El poble mariner de Tarragona on es fa el millor panettone de xocolata d’Espanya
Daniel Cabezas Ramírez
Barcelona continua liderant els preus en l’àmbit català i estatal: amb 30,13 €/m², va ser la capital més cara d’Espanya al novembre. També va destacar per la seva evolució mensual, amb un increment de l’1,97%, el tercer més alt del país. En contrast, Girona va registrar una caiguda mensual (-1,71%), mentre que Lleida va protagonitzar un dels descensos interanuals més importants de l’Estat (-12,03%), situant-se entre les capitals més econòmiques (7,65 €/m²).
El director d’Estudis de pisos.com, Ferran Font, adverteix que el mercat del lloguer viu “una tensió inèdita” davant de la falta de prou oferta per absorbir la demanda actual. Segons explica, cada vegada més ciutadans recorren al lloguer com a única via possible, especialment joves que no poden afrontar la compra d’habitatge. S’hi suma el transvasament de part del parc residencial cap al lloguer turístic i temporal, amb més rendibilitat i menys riscos per als propietaris.
Baix Penedès
El poble de Tarragona perfecte per gaudir d’una jubilació daurada
Daniel Cabezas Ramírez
Font assenyala que aquesta tendència està convertint el lloguer en una residència estable “forçada” per a bona part de la població, i alerta que mentre l’oferta continuï caient i les regles del sector continuïn generant incertesa, l’accés a un habitatge digne de lloguer continuarà sent un dels principals desafiaments socials del país. Un context que, com mostren les dades, impacta de ple en ciutats com Tarragona, on la pressió sobre els preus ja és evident.