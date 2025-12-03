Viral
El poble de Tarragona perfecte per gaudir d’una jubilació daurada
Aquest municipi es troba entre els millors de Catalunya per jubilar-se juntament amb Sitges, Tossa de Mar o Guimerà
Calafell se situa entre els sis millors pobles de Catalunya per gaudir d’una jubilació daurada, segons una publicació de The Huffington Post. L’article posa de relleu el seu clima durant la major part de l’any, l’àmplia oferta de serveis, la varietat d’activitats culturals i la seva platja tranquil·la, característiques que fan d’aquest municipi, un lloc idoni per gaudir d’una jubilació còmoda i amb oportunitats per socialitzar.
La publicació fa una menció especial a la literatura, referint-se a la figura de Carlos Barral i dels nombrosos escriptors que va donar a conèixer com a editor. Els altres cinc pobles que el diari recomana per a jubilar-se són Sitges, Sant Pol de Mar, Tossa de Mar, Guimerà i Castellfollit de la Roca.
El HuffPost, com també se'l coneix, explica que les persones que es jubilen acostumen a preferir una vida amb tranquil·litat i serenitat. Aquesta és una prioritat, afegeix, a l’hora d’establir-se en els darrers anys. Una prioritat complementada per les opcions de gaudir del temps lliure.
El diari acaba explicant que, «a Catalunya, hi ha molts pobles, tant costaners com de l’interior, que poden satisfer a les persones jubilades. Però hem fet una selecció de les millors localitats per a gaudir del que es coneix popularment com una jubilació daurada».