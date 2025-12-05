Gastronomia
El poble mariner de Tarragona on es fa el millor panettone de xocolata d’Espanya
El panettone destaca pel seu equilibri de sabors, la seva esponjositat i l’ús d’ingredients de primera qualitat
Torredembarra pot presumir de tenir el millor panettone de xocolata d’Espanya. La pastisseria Cal Jan ha estat distingida amb el premi nacional de 2025, un reconeixement que confirma el talent reboster d’aquest obrador tarragoní i el situa entre els referents nacionals en elaboració artesanal.
El certamen, organitzat per l’Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona (EPGB), és considerat un dels concursos més prestigiosos del sector i cada any distingeix als elaboradors més destacats del panettone artesà. En aquesta edició, el jurat ha valorat aspectes com el sabor, la textura, l’aroma i la presentació.
El panettone premiat es caracteritza pel seu equilibri de sabors, la seva esponjositat i l’ús d’ingredients de primera qualitat, seleccionats amb precisió pels mestres pastissers de l’establiment. Aquest reconeixement reforça l’aposta de Cal Jan per l’excel·lència i l’elaboració artesanal, que ja li va valer un primer premi nacional el 2021.
El guardó va ser anunciat durant el Gastronomic Forum Barcelona, celebrat a Fira Barcelona, on es van donar a conèixer els resultats de la desena edició del concurs. En total, els participants van competir en dues categories —panettone clàssic i de xocolata— presentant elaboracions artesanes d’entre 1.000 i 1.100 grams, seguint estrictes bases tècniques.
En aquesta edició, la pastisseria Oriol Carrió, del barri de Gràcia de Barcelona, va obtenir el reconeixement al millor panettone tradicional. Tanmateix, el triomf de Cal Jan ha tornat a posar Torredembarra al mapa dolç d’Espanya, confirmant que en aquest racó de Tarragona s'elabora un dels panettones més exquisits del país.