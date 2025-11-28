Viral
El poble de Tarragona que ha aixecat l’arbre de ganxet més alt de Catalunya
Amb 1.500 peces teixides, l’arbre de Nadal d’aquest municipi arriba als 10 metres d’altura
Salou es prepara per viure aquest dissabte un acte singular en plena campanya nadalenca, la presentació de l’arbre de ganxet més gran de Catalunya, una estructura de deu metres d’altura instal·lada a la plaça Bonet. El municipi supera així els rècords previs d’Alcanar, que l’any passat va aixecar un de vuit metres, i de Calonge i Sant Antoni, que el 2024 va confeccionar un de 9,5 metres.
L’obra és fruit del treball d’un any complet del Grup de Dones de Salou, format per quaranta integrants que van començar a teixir pràcticament en acabar el Nadal passat. El resultat és un arbre monumental compost per 1.500 peces de ganxet, elaborades una per una, que han donat forma a una estructura única al territori.
Entre les novetats d’aquesta edició destaca la incorporació d’una bandera de Salou feta íntegrament amb ganxet, a més de quadrats amb els colors de la bandera LGTBIQ+ i de Palestina, una manera de reflectir el compromís amb la diversitat i la solidaritat en un moment marcat per conflictes i reivindicacions socials.
L’arbre s’ha elaborat exclusivament amb llana reciclada, un element que afegeix valor a la proposta i que subratlla l’enfocament sostenible del projecte. Segons l’Ajuntament, tot el material utilitzat procedeix d’excedents i donacions, fet que permet donar una segona vida als teixits i convertir-los en una peça artística col·lectiva.
La presentació d’aquest dissabte inclourà tallers infantils, l’encesa de llums i una xocolatada popular, en un acte obert que busca reunir a veïns i visitants. Amb aquesta creació, Salou consolida una iniciativa que ha crescut any rere any i que ja s’ha convertit en un dels elements més distintius de la seva programació nadalenca.