Els tres restaurants de Tarragona que triomfen entre els camioners

Una aplicació de Michelin recopila les opinions dels camioners i facilita la recerca de restaurants per menjar

Els comensals del Buffet d’Altafulla poden gaudir d’amanides especials, embotits, arrossos, fideuà, carns i peixos a la brasa, així com postres casolanes.

Tres restaurants de Tarragona s’han convertit en parades imprescindibles per als camioners que circulen per la província, segons la classificació de Truckfly, l’app impulsada per Michelin que recopila opinions de transportistes i facilita la recerca de restaurants per menjar i descansar durant els viatges.

El primer d’ells, El Buffet d’Altafulla, combina una carta variada amb àmplies places d’aparcament i serveis com dutxes, wi-fi i zones de descans, fet que ho fa especialment còmode per a aquells que viatgen llargues distàncies. La seva puntuació màxima a l'aplicació reflecteix la satisfacció dels transportistes amb el menjar i l’organització del lloc.

Un altre restaurant destacat és el Restaurant Oleus de Cambrils. Especialitzat en cuina a la brasa, ofereix menús variats, des de plats al forn i a la planxa fins opcions mediterrànies i tapes. A més, disposa de prou estacionament per a camions i serveis de rentat i manteniment de vehicles, fet que facilita la parada dels camioners.

El tercer establiment recomanat, l'Hotel Restaurant Las 4 Carreteras està a Vila-seca i, igual com els anteriors, combina gastronomia consistent amb serveis de suport al viatger, com aparcament ampli, dutxes i wi-fi. El seu enfocament està orientat tant a la comoditat dels camioners com a oferir un espai on menjar de manera ràpida i eficient sense sacrificar qualitat.

Amb aquesta selecció, els camioners de Tarragona tenen la garantia de trobar llocs fiables per menjar i descansar en les seves rutes. L’app Truckfly permet consultar ressenyes, planificar parades i accedir a serveis addicionals, convertint-se en una eina útil tant per a professionals de la carretera com per a viatgers que busquen experiències gastronòmiques adaptades a la carretera.

