Tarragona, la ciutat d’Espanya on és més rendible llogar un pis
La ciutat registra un 8,12% de rendibilitat, per sobre de grans capitals com Sevilla, Barcelona o Madrid
Tarragona, segons l’últim informe de pisos.com, lidera el rànquing de rendibilitat bruta per lloguer entre totes les capitals de província espanyoles. La ciutat registra un 8,12% de rendibilitat, per sobre d’altres grans capitals com Sevilla (7,32%), Barcelona (6,88%) o Madrid (5,42%).
En termes generals, la rendibilitat mitjana del lloguer a Espanya va assolir a l’octubre el 6,91%, fet que suposa un augment d'1,04 punts respecte al mateix període de 2024 (5,87%) i de sis centèsimes respecte a setembre de 2025 (6,85%).
Segons les dades de pisos.com, el preu mitjà de compra d’un habitatge tipus de 90 m² a Espanya va ser de 217.620 euros (2.418 €/m²), mentre que la renda mitjana mensual va assolir els 1.254 euros. Això es tradueix en un ingrés brut anual de 15.055 euros, equivalent a la rendibilitat mitjana esmentada.
L’informe també destaca les capitals menys rendibles del país: Sant Sebastià (3,81%), Palma (4,37%), Cadis (4,6%), Pamplona (4,63%) i La Corunya (4,68%). Según Ferran Font, director d’Estudis de pisos.com, “la pujada dels preus està expulsant a un percentatge creixent de la demanda i l’oferta no creix al mateix ritme, el que manté la pressió sobre els preus i limita la disponibilitat d’habitatge de lloguer”.
Barcelona i Madrid mostren també un comportament positiu, consolidant la seva posició com a mercats de referència. La ciutat comtal destaca amb un notable increment de la seva rendibilitat, que passa del 5,88% al setembre al 6,88% a l’octubre, mentre que la capital espanyola avança del 5,31% al 5,42%.
Per a aquells que busquin rendibilitat màxima en el lloguer, Tarragona es presenta com una oportunitat destacada. La ciutat combina un mercat atractiu per a inquilins amb preus de compra que encara permeten obtenir un retorn superior a la resta de capitals de província, situant-se en la primera posició del rànquing nacional d’inversió immobiliària.