Aquest nom irlandès de quatre lletres arrasa a Tarragona i significa «guardià valent»
Cada vegada més famílies de la província aposten per aquesta opció internacional per als seus fills
Cada vegada són més les famílies de la demarcació de Tarragona que aposten per Liam com a nom per als seus fills. D’origen irlandès, aquest nom s’ha colat entre els més populars de la província, consolidant-se com una opció moderna, breu i amb un significat carregat de força simbòlica.
L’auge de noms curts i fàcils de pronunciar ha marcat la tendència a Catalunya durant els darrers anys, amb exemples com Pol, Pau, Nil o Mia. Tanmateix, molts pares busquen ara opcions internacionals o inspirades en referents famosos, i és on Liam ha trobat el seu lloc, recolzat per figures com Liam Neeson, Liam Gallagher o Liam Hemsworth.
El seu origen es remunta al gaèlic Uilliam, forma abreujada de William, equivalent a Guillem. Aquest nom té arrels germàniques: “Wil” significa voluntat o desig, i “helm” protecció o elm, fet que dona lloc a interpretacions com “protector decidit” o, de manera més poètica, “guardià valent”.
Les dades de l’Idescat reflecteixen la seva popularitat creixent. El 2024, Liam ocupava la posició número 22 al rànquing general de noms de nounats a Catalunya, i el 13 entre els nens, només per darrere d’altres noms estrangers com Enzo. Aquesta xifra confirma que la preferència per noms internacionals es consolida.
Encara que la comarca del Tarragonès no lidera el rànquing de tot Catalunya, sí ha estat pionera en adoptar la tendència. Un 13,03% dels nens nascuts el 2024 a la zona van rebre aquest nom. Això sí, les comarques del Garraf i el Baix Llobregat registren xifres encara més altes.
Segons l’Institut Nacional d’Estadística, l’edat mitjana dels Liam a Espanya no supera els sis anys, fet que confirma que la seva popularitat és recent i està en augment, amb projecció de continuar creixent a la demarcació de Tarragona i més enllà.