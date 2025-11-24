Nadal
La fira nadalenca a prop de Tarragona que torna aquest cap de setmana en format gegant: 350 estands
El municipi presumeix de tenir el segon mercat de Nadal més destacat de Catalunya
La tradicional fira nadalenca de Canyelles, a menys de 40 minuts de la ciutat de Tarragona, torna aquest cap de setmana en un format més ampli que mai, amb 350 estands i una programació que combina artesania, gastronomia i activitats familiars.
L’esdeveniment, considerat el segon mercat de Nadal més gran de Catalunya, espera superar els 100.000 visitants al llarg dels dos dies. Entre les novetats més destacades figura la mostra de contes màgics que s’instal·larà al castell del municipi, així com l’ampliació de parades de fusta, que reforcen el caràcter tradicional del mercat.
La fira inclou també tallers familiars, exposicions, un arbre dels desitjos, un “tió” gegant, el parc de Pare Noel i una escudella popular amb milers de racions previstes. La creixent afluència ha portat a reforçar també la mobilitat i els accessos durant el cap de setmana.
S’habilitaran autobusos gratuïts des de diferents punts de la comarca i del Penedès, amb l’objectiu de facilitar l’arribada de visitants i evitar col·lapses en els accessos al poble. Aquells que viatgin des de la ciutat de Tarragona poden arribar en cotxe per la C-32, amb peatge, o bé per l’AP-7, l'N-340 i la C-15.
També és possible realitzar part del trajecte amb tren fins les estacions de Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès o Sitges, on arriben trens regionals i de Rodalies. Des de qualsevol d’aquests municipis hi haurà autobusos directes fins la fira.