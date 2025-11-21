Municipal
L'Ajuntament de Tarragona aprova el pressupost amb el suport del PSC, Junts, ECP i tres no adscrits
ERC, PP i Vox hi voten en contra d'uns comptes que ascendeixen a 236 milions d'euros
El ple de l'Ajuntament de Tarragona ha aprovat aquest divendres el pressupost per al 2026 amb el suport del govern municipal del PSC, a més de Junts, En Comú Podem i tres regidors no adscrits -dos exVox i una exJunts-. En canvi, ERC, PP i Vox s'hi han posicionat en contra.
Els comptes ascendeixen a 236 milions d'euros, amb una previsió per inversions de 19,5 milions, entre les quals destaquen partides per construir habitatge social, millores a la Part Baixa o renovació de la flota d'autobusos municipals. «És un pressupost realista, pragmàtic i dona resposta a les demandes de la ciutadania», ha destacat la consellera d'Hisenda, Isabel Mascaró. Des d'ERC han afirmat que els socialistes no han complert molts dels compromisos d'anys anteriors.