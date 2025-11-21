Diari Més

L'Ajuntament de Tarragona aprova el pressupost amb el suport del PSC, Junts, ECP i tres no adscrits

ERC, PP i Vox hi voten en contra d'uns comptes que ascendeixen a 236 milions d'euros

La consellera Isabel Mascaró s'adreça al conseller d'ERC, Xavier Puig, durant el debat de pressupostos del ple de Tarragona.

La consellera Isabel Mascaró s'adreça al conseller d'ERC, Xavier Puig, durant el debat de pressupostos del ple de Tarragona.ACN

ACN

El ple de l'Ajuntament de Tarragona ha aprovat aquest divendres el pressupost per al 2026 amb el suport del govern municipal del PSC, a més de Junts, En Comú Podem i tres regidors no adscrits -dos exVox i una exJunts-. En canvi, ERC, PP i Vox s'hi han posicionat en contra. 

Els comptes ascendeixen a 236 milions d'euros, amb una previsió per inversions de 19,5 milions, entre les quals destaquen partides per construir habitatge social, millores a la Part Baixa o renovació de la flota d'autobusos municipals. «És un pressupost realista, pragmàtic i dona resposta a les demandes de la ciutadania», ha destacat la consellera d'Hisenda, Isabel Mascaró. Des d'ERC han afirmat que els socialistes no han complert molts dels compromisos d'anys anteriors.

