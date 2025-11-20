Política
El govern de Tarragona i Junts pacten els nous pressupostos amb un paquet de mesures per 12 MEUR
Es destinaran 800.000 euros a la rehabilitació de la Quinta de Sant Rafael i 100.000 euros a l'impuls de l'Oficina del Català
El govern de Rubén Viñuales (PSC) i Junts per Catalunya han arribat a un acord per als pressupostos municipals del 2026. La formació sobiranista donarà suport als nous comptes, per tercer any consecutiu, després d’aconseguir un paquet d’inversions que ascendeix fins a gairebé als 12 milions d’euros. La recuperació Quinta de Sant Rafael i el Mercat del Fòrum, l’impuls de l’Oficina del Català o l’increment de les subvencions per als clubs i entitats de la ciutat són han estat algunes de les condicions que han posat els juntaries per donar el seu «sí» en el ple d’aquest divendres.
«Aquesta ciutat està avançant i no seria possible sense el vot de Junts», assegurava l’alcalde Viñuales, qui va posar en valor la seva «estima per la ciutat i alçada de mires». Ahir al matí, el batlle va escenificar ahir aquest pacte pressupostari juntament amb la consellera d’Hisenda, Isabel Mascaró i els edils de JxCat, Jordi Sendra i Pep Manresa. «És un acord de responsabilitat, de continuïtat i de servei a Tarragona», assegurava l’alcalde, qui apuntava que «es garantiran polítiques públiques centrades en la cultura, la llengua, el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania».
«És el moment de continuar tirant Tarragona endavant, de no perdre’ns en debats estèrils i anar per feina», remarcava el portaveu de Junts, Jordi Sendra, qui assegurava que el seu objectiu és «treballar per la ciutat i la seva gent, ens votin o no, per ser una força útil». En aquest sentit, l’edil assenyalava que «si fos pels del no a tot, pels profetes del desànim, encara estaríem al 2023» i, per aquest motiu, defensava «una Tarragona que diu sí a progressar».
Inversions en patrimoni
El pacte entre socialistes i juntaires inclou 800.000 euros per a restaurar la Quinta de Sant Rafael, així com 250.000 euros per a la rehabilitació del Mercat del Fòrum. També han acordat 120.000 euros per a redactar el projecte executiu del trasllat de l’OMAC a l’antiga Facultat de Lletres. El govern s’ha compromès a destinar 125.000 euros més per a la museïtzació del Camí de la Fonteta i 200.000 euros per a Ca la Garsa. D’altra banda, el portaveu de Junts apuntava que l’Ajuntament es gastarà 385.000 euros en l’adquisició de càmeres i drons per a la Guàrdia Urbana l’any vinent.
Sendra també ha destacat els 450.000 euros que es destinaran per a dotar Llevant d’un centre cívic i equipaments esportius a l’antiga Ciutat de Repòs. A més, l’edil assegurava que, enguany «aconseguirem l’execució del projecte renaturalització de la riera de la Móra que costarà aproximadament 1,3 milions d’euros». El pressupost del 2026 inclourà també una partida de 60.000 euros per fer un estudi de la creació d’una bassa de laminació a l’inici del barranc de la Móra. El conseller de JxCat assegurava que també es preveuen inversions a Bonavista, el Serrallo, la Part Alta i Llevant.
D’altra banda, el PSC i Junts s’han compromès a augmentar les subvencions de l’Ajuntament a les colles castelleres i grups de foc de la ciutat, i augmentar el conveni amb l’Associació d’Agrupacions de Setmana Santa fins a 90.000 euros. Tanmateix, es dotarà amb 80.000 euros la partida d’ajuts per a entitats de capacitats diverses.
Aposta per la llengua
Una de les principals demandes de la formació sobiranista ha estat l’impuls de l’Oficina de Promoció del Català, doblant el pressupost fins als 100.000 euros, i la creació d’una Taula pel Català amb nous cursos per a nouvinguts. A més, s’ha acordat la implantació d’una clàusula lingüística per a les llicències d’activitats. «Qualsevol establiment que obri a Tarragona, com a mínim ha de retolar en català, ho diu la llei i tenim l’obligació de complir-la», apuntava Sendra.
Més enllà de les partides econòmiques, el pacte pressupostari entre socialistes i juntaires inclou altres mesures com la creació d’una nova ordenança de llicències d’obres per reduir el termini d’atorgament dels permisos. A més, s’actualitzarà el Pla Especial de la Part Alta «perquè l’Ajuntament pugui resoldre el 75% de les llicències sense dependre de la Generalitat». Tanmateix, s’ha acordat un Pla d’Usos de la Part Baixa, Part Alta i el Serrallo; i la modificació del protocol del Servei Municipal de l’Habitatge perquè per a accedir a habitatge social sigui necessari el màxim d’anys d’arrelament en el padró que contempla la Generalitat, que són tres.