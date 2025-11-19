Municipal
L'Ajuntament de Tarragona invertirà 4 MEUR en nous habitatges de lloguer a Floresví Garreta
Es tracta d'una de les 50 accions que han pactat el PSC i En Comú Podem per donar suport als pressupostos municipals de Tarragona per al 2026
L’Ajuntament de Tarragona destinarà una partida d'1,5 milions d’euros per ampliar el parc d’habitatge públic i 4 MEUR per a la construcció de nous habitatges de lloguer a Floresví Garreta. Aquestes són dues de les 50 accions concretes que han pactat el PSC i En Comú Podem per donar suport als pressupostos municipals de 2026. Aquests seran sotmesos a aprovació en el ple del 21 de novembre de 2025.
L’acord al que han arribat les dues formacions se centra en posar la vida de les persones al centre de la ciutat, amb especial atenció a l’habitatge, les polítiques socials i la transició ecològica.
L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha expressat l’agraïment a En Comú Podem «per la confiança i la col·laboració per tercer any consecutiu en la construcció d’uns pressupostos municipals que posen la vida de les persones al centre. Aquest acord ens permet avançar amb mesures concretes en habitatge, polítiques socials, mobilitat i transició ecològica, garantint una Tarragona més justa, verda i inclusiva. Amb aquests pressupostos 2026, reafirmem el nostre compromís amb els drets de la ciutadania i amb una gestió municipal responsable i transparent».
Per la seva part, el portaveu d’En Comú-Podem, Jordi Collado, ha remarcat que «aquest pacte ofereix solucions i acords que milloren la vida de la gent, perquè consolida un model de amb oportunitats a l’abast de tothom i amb una economia local cooperativa, que afronta l’emergència climàtica amb justícia social, garanteix drets bàsics com l’habitatge, l’educació i la salut, i reforça la democràcia arrelada als barris». I ha afegit que l'acord «és un compromís polític i ètic per avançar cap a una Tarragona més justa, verda i lliure», ha remarcat el conseller del mateix grup municipal, Toni Carmona.
50 accions pactades
Entre els punts pactats hi ha la nova construcció de nous habitatges de lloguer a Floresví Garreta amb una partida de 4 MEUR; l’ampliació del parc d’habitatge públic per 1,5 milions d’euros; ajudes a la rehabilitació energètica i d’accessibilitat; el manteniment del preu de l’autobús i renovació de la seva flota; la creació d’una borsa de locals buits per al comerç de proximitat; el desenvolupament del Parc Agrari de l’Horta Gran i establiment de refugis climàtics; mesures de memòria democràtica i reforç del teixit cultural i esportiu, com Tallers Oberts o la Mostra de Teatre Jove; i accions socioeducatives i programes de cooperació internacional, inclòs el conveni amb Open Arms amb més impuls econòmic.
A més, s’impulsarà la mobilitat i la millora de l’espai públic amb actuacions integrals a Bonavista i Sant Salvador, zones verdes a Torreforta i manteniment de preus de l’EMT amb ampliació de serveis com la tarda de la L43.
Per garantir la transparència i la coordinació en l’execució de les mesures, els dos grups municipals mantindran reunions mensuals de seguiment, canals de comunicació oberts sobre cada acció i participació conjunta en totes les accions comunicatives vinculades a l’acord.