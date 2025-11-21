Viral
Encesa de llums de Nadal a Tarragona: data, hora i activitats
L’encesa de llums tindrà lloc en una altra ubicació per així millorar la visibilitat i acollir un acte més ampli
Tarragona ja té marcada en vermell la data que donarà inici oficial al Nadal. El divendres 28 de novembre, coincidint amb el Black Friday, la ciutat encendrà la seva il·luminació festiva, en un acte que enguany canvia d’ubicació i que s’ha preparat com una celebració amb magnificència.
L’encesa es farà des de la plaça de la Font, on es reunirà la programació principal. L’acte arrancarà al capvespre, al voltant de les 18.00 h, amb un espectacle que combinarà música i pirotècnia. L’Ajuntament explica que el canvi des de la Rambla Nova permetrà una millor visibilitat per al públic.
Durant la celebració també s’il·luminarà un gran arbre de Nadal de 15 metres situat al costat de la façana de l’Ajuntament. Aquest s’afegirà al tradicional arbre de la Rambla Nova, que tornarà a ser un dels punts més fotografiats de la ciutat.
Enguany l’Ajuntament ha destinat més de 400.000 euros a la il·luminació nadalenca, que decorarà uns 70 carrers entre el 28 de novembre i el 7 de gener, enceses cada dia fins a la mitjanit. Una de les novetats més cridaneres serà la recuperació dels antics llums del carrer Unió, recreats gràcies a fotografies cedides per una veïna.
Encara que la gran encesa es concentra a la plaça de la Font, el Nadal brillarà també als barris, on al llarg dels propers dies s’organitzaran petits actes propis d’encesa, seguint la fórmula de l’any passat. La intenció de l’Ajuntament és que “cada barri tingui el seu moment màgic” i que les activitats arribin a tota la ciutat.
A partir d’aquell mateix cap de setmana arrancaran també part de les més de 200 activitats nadalenques previstes per enguany: tallers, espectacles familiars, l’Arbre dels Desitjos, propostes juvenils i activitats al centre i als barris. Tarragona es prepara, en definitiva, per a unes festes àmplies, diverses i pensades per a tots els públics.