Nadal
El poble de Tarragona amb una fira nadalenca que sorprèn: un mercat únic, dolços i pista de gel
Aquesta fira s’omple de productes nadalencs, decoracions, regals artesanals i propostes gastronòmiques
La Fira de Nadal del Morell marca, cada any, l’inici de les festes en aquest municipi de Tarragona. Des del 28 fins el 30 de novembre, el carrer Àngel Guimerà s’omplirà de parades amb productes nadalencs, decoracions, regals artesanals i propostes gastronòmiques.
La regidora Mònica Casas explica que la fira “dona visibilitat al teixit comercial i artesanal i comparteix l’esperit de les festes amb tots”. Per la seva part, l’alcalde Eloi Calbet subratlla que l’esdeveniment s’ha convertit en part de la identitat del municipi.
Camp de Tarragona
Daniel Cabezas Ramírez
Més de 50 parades temàtiques permetran als visitants descobrir decoracions nadalenques, figures de pessebre, regals personalitzats, bijuteria, joguines de fusta i elaboracions artesanals de tot tipus. També hi haurà productes gastronòmics i de proximitat, des d’embotits, formatges i pa fins a vins, mels i licors de cellers locals.
La fira comptarà amb una pista de gel, espectacles en directe i tallers infantils, com manualitats per decorar l’arbre de Nadal o la preparació de postals i cartes per a Pare Noel i els Reis Mags. Els més petits podran participar en tallers.
Alt Camp
La zona gastronòmica oferirà degustacions de productes típics del territori, xocolata calenta amb xurros i tastos guiats de vins locals. Algunes parades permetran maridatges nadalencs, ideals per a aquells que vulguin descobrir els millors productes de la regió per a les celebracions de desembre.
Amb la seva llum, música, artesania i esperit nadalenc, la Fira de Nadal del Morell promet ser un dels grans esdeveniments del Camp de Tarragona. Cada edició atreu milers de visitants, convertint el municipi en un escenari de conte i consolidant aquesta fira com un esdeveniment de referència a la província.